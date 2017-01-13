Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti

Bursaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında karşılaşılaştı.

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Timsah Arena

SAAT: 20.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: 1 - 2 :TRABZONSPOR

Maç Sonu: Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Yusuf yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi ve ardından maçtaki son düdüğü çaldı.

90+3. dakika: Deniz Yılmaz Mas'a faul yaptı ve sarı kart gördü. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

90+2. dakika: del Valle sağ kanattan ortasını yapmak isterken Mas araya girdi ve ona ona orta yapma şansı vermedi.

90+1. dakika: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Yusuf iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Aytaç'a pasını verdi. Aytaç kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak Harun bu topu çıkartmayı başardı.

90. dakika: Yusuf korneri yine paslaşarak kullandıktan sonra Aytaç ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı. Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Harun kalesinde başarılı. Trabzonspor korner kullanacak.

88. dakika: Yusuf korneri paslı kullandıktan sonra topu alan Aytaç'ın ortasını Necid karşıladı.

87. dakika: Yusuf sağ kanattan ortasını yapmak isterken Aziz araya girdi ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

86. dakika: Trabzonspor'da bir oyuncu değişikliği daha yaşanıyor. Onazi yerini Aytaç'a bıraktı. Bursaspor'da del Valle Erdem'in yerine oyuna girdi.

85. dakika: Bursaspor bu dakikalarda oyunun tek hakimi. Yeşil - beyazlı oyuncular oyunu rakip yarı alana yıktı.

84. dakika: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

83. dakika: Batalla ceza sahasındaki Kubilay'ı topla buluşturmak istedi ancak Durica yine zamanında araya girdi.

82. dakika: Gelişen Bursaspor atağında Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortada Cristobal Jorquera'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

81. dakika: Karşılaşmada son 10 dakikaya girilirken tempo artmaya başladı.

80. dakika: Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Trabzonspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay'ın şutu yandan dışarıya gitti.

79. dakika: Batalla sol kanatta topla buluştuktan sonra Pereira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor serbest vuruş kullanacak.

78. dakika: Bursaspor'da Merter yerini Tomas Necid'e bıraktı. Bursaspor gole çok yaklaştı. Yusuf kalecisine geri pas atmak isterken araya giren Batalla Onur'la kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Onur topu çıkarmayı başardı.

77. dakika: Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda rakip yarı alanda pres yapıyor. Trabzonspor atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

76. dakika: Bursaspor'da Tomas Necid oyuna girmek için hazırlanmaya başladı.

75. dakika: Kubilay ceza sahası dışından şut çekmek isterken Okay ona müdahale etti ve şut çekmesine izin vermedi.

74. dakika: Onazi Cristobal Jorquera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor yine orta alandan serbest vuruş kullanacak. Durica bu kez serbest vuruşu paslaşarak kullandı onun pasında topla buluşan Olcay top kaybı yaptı ve top Bursaspor'da kaldı.

73. dakika: Durica serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Bursaspor'da kaldı.

72. dakika: Olcay Merter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

71. dakika: Batalla ceza sahasındaki Deniz'i düşündü ancak Durica yine zamanında araya girdi. Durica üst üste kritik müdahalelerde bulundu.

70. dakika: Aziz sol kanatta hareketlenen Deniz Yılmaz'ı topla buluşturmak istedi ancak Durica zamanında araya girdi ve tehlikenin büyümesini engelledi.

68. dakika: Bursaspor gole çok yaklaştı. Batalla'nın ortasında Cristobal Jorquera'nın kafa vuruşunu Onur çıkardı. Bursaspor korner kullanacak. Cristobal Jorquera korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Erdem'in ceza sahasından çektiği şut üstten dışarıya gitti.

67. dakika: Cristobal Jorquera ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu savunmadan geri döndü.

66. dakika: Bursaspor, bu dakikalarda tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

65. dakika: Bu kez Bursaspor oyuncu değiştiriyor. John oyundan çıktı. Onun yerine Sercan Yıldırım oyuna girdi.

64. dakika: Trabzonspor kalecisi Onur sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

63. dakika: Deniz Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada Onur zamanında kalesini terk ederek John'dan önce topa sahip oldu. Trabzonspor'da Castillo yerini Medjani'ye bıraktı.

62. dakika: Gelişen Bursaspor atağında John'un sol kanattan yaptığı ortada Erdem'in ceza sahası içinden vuruşu savunmadan geri döndü.

61. dakika: Yusuf serbest vuruşta topu ceza sahasına doğru gönderdi. Harun kalesini terk ederek bu topu uzaklaştırdı.

60. dakika: Aziz serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan tekrar Merter pas hatası yaptı ve top Trabzonspor'a geçti. Gelişen Trabzonspor atağında Joao Pereira sağ kanatta yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

59. dakika: Aziz sol kanattan topla birlikte çıkmak isterken Castillo ona faul yaptı. Bursaspor serbest vuruş kullanacak.

58. dakika: Batalla ceza sahasına doğru hareketlenen Deniz'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

57. dakika: Bursaspor oyunu rakip yarı alana yıktı. Yeşil beyazlı oyuncular Trabzonspor savunmasında boşluk bulmaya çalışıyor.

56. dakika: Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında oluşan karambol sonrası Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakika: Trabzonspor'da Castillo orta sahadan şansını denedi. Onun şutu dışarıya gitti.

54. dakika: Olcay orta alanda Deniz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Onazi savunmanın arkasına koşu yapan Castillo'yu düşündü ancak Harun kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

53. dakika: İkinci yarıda Trabzonspor'un da 10 kişi kalmasıyla oyunun hakimi Bursaspor. Yeşil-beyazlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

52. dakika: Batalla'nın pasıyla topla buluşan Erdem sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Durica topu karşıladı.

51. dakika: Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Cristobal Jorquera'nın kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken top sonrası Ertuğrul kafa vuruşunu yaptı. Onun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

49. dakika: N'Doye'nin müdahalesiyle yerde kalan Erdem sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında. Bursasporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Merter, Durica'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Duricavbu müdahalenin ardından sarı kart gördü. Bursaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Erdem'e faul yapan N'Doye ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Trabzonspor kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

47. dakika: N'Doye hava topu mücadelesinde Erdem'e faul yaptı. Bursaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Trabzonspor soyunma odasına 2-1 önde gidiyor.

45+3. dakika: Bursasporlu futbolcular ilk yarının son anlarında kendi aralarında pas yapıyor.

45+2. dakika: Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu karşıladı.

45+1. dakika: Yaşar Kemal Uğurlu ceza alanındaki itişmelerde dolayı oyunu durdurdu. Yaşar Kemal Uğurlu ceza sahasındaki itişmelerden sonra Sivok ve Uğur'a sarı kart gösterdi.

45. dakika: Joshua John Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak. İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

44. dakika: Cristobal Jorquera serbest vuruşta topu rakip ceza alanına gönderdi. Onur kalesini terk ederek bu topu aldı. Topla oynama oranları: Bursaspor %48 Trabzonspor %52

43. dakika: Aziz'e faul yapan N'Doye sarı kart gördü. Bursaspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak. N'Doye'nin müdahalesiyle yerde kalan Aziz sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

42. dakika: Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Erdem ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok ve top diğer kanada açıldı.

41. dakika: Trabzonspor'da bu kez Onazi uzaktan şansını denedi. Onun şutunda Harun kalesinde yine başarılı.

40. dakika: Trabzonspor oyuna yeniden başladı. Gelişen Trabzonspor atağında Castillo'nun şutu kaleci Harun'da kaldı.

39. dakika: GOL! Batalla korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı. Devam eden Bursapor atağında Merter'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kubilay topu ağlara gönderdi.

38. dakika: Hızlı gelişen Bursaspor atağında Aziz sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekmek istedi ancak Durica zamanında araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Bursaspor korner kullanacak.

37. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin sağ kanattan yaptığı ortada N'Doye'nin kafa vuruşu savunmadan geri döndü. N'Doye bu müdahalenin elle olduğu yönünde penaltı itirazında bulundu ancak hakem oynayın dedi.

36. dakika: Cristobal Jorquera serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Merter pas hatası yaptı ve top Trabzonspor'a geçti.

35. dakika: Merter Olcay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor orta alandan serbest vuruş kullanacak.

34. dakika:Deniz Yılmaz sağ kanatta topla buluştuktan sonra Mas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor serbest vuruş kullanacak. Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu karşıladı.

33. dakika: Karşılaşmada bu dakikalarda tansiyon yükseldi.

32. dakika: Yaşar Kemal Uğurlu, itirazlarına devam eden Hamza Hamzaoğlu'nu tribüne gönderdi.

31. dakika: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu kararlarına itiraz eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nu uyarıyor.

30. dakika: N'Doye Sivok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak. Trabzonsporlu futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Mas sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.

29. dakika: Bursaspor oyuna yeniden başladı.

28. dakika: GOL! Yusuf'un kullandığı kornerde Uğur'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.

28. dakika: Eruğrul'un ileriye gönderdiği topta Kubilay kafayla topu Batalla'ya indirmek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

27. dakika: Eruğrul'un ileriye gönderdiği topta Kubilay kafayla topu Batalla'ya indirmek istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

26. dakika: Durica topu uzaklaştırdıktan sonra yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

25. dakika: Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta Durica kafayla topu uzaklaştırdı.

24. dakika: Batalla Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

23. dakika: Durica'nın kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Olcay ceza sahasına hareketlenen Yusuf'u topla buluşturmak istedi ancak top oldukça hızlı.

22. dakika: Trabzonspor'da Durica orta alanda yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

21. dakika: Bursasporlu futbolcular atak geliştirmek için kendi aralarında pas yapıyor.

20. dakika: Olcay savunmanın arkasına koşan Yusuf'u topla buluşturmak istedi ancak Ertuğrul zamanında araya girerek tehlikenin büyümesini engelledi.

19. dakika: Onur serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Bursaspor'da kaldı. Sonrasında sağ kanatta topla buluşan Deniz yerde kaldı. Bursaspor serbest vuruş kullanacak.Batalla serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Erdem'in ortasını savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Deniz'in şutu dışarıya gitti.

18. dakika: John sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Durica'ya faul yaptı. Trabzonspor kendi ceza sahasından serbest vuruş kullanacak.

17. dakika: Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

16. dakika: Batalla'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan John bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasını Okay karşıladı.

15. dakika: Bursaspor, yenik duruma düşmesinin ardından Joshua John'un oynadığı sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.

14. dakika: Gelişen Bursaspor atağında John'un sol kanattan yaptığı ortayı Trabzonspor savunması karşıladı.

13. dakika: Bursaspor oyuna bir kez daha başladı. John sol kanattan orta yapmak isterken Uğur araya girdi ve top dışarıya gitti. Bursaspor korner kullanacak. Batalla'nın kullandığı kornerde N'Doye ön direkte topu karşıladı.

12. dakika: GOL! Mas'ın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrasında Bursaspor ceza sahasında karambol oluştu. Bu karambolde topu önünde bulan Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

11. dakik: Gelişen Trabzonspor atağında Mas uzaktan şansını denedi. Onun şutu Merter'den geri döndü.

10. dakika: Ertuğrul ilerde hareketlenen Batalla'yı düşündü ancak pozisyon ofsayt.

9. dakika: Castillo ceza sahasındaki Olcay'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Harun'da kaldı.

8. dakika: Olcay'ın kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunması topu karşıladı. Trabzonspor savunmasında Olcay'ın yaptığı hata sonrası Cristobal Jorquera topu aldı. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

7. dakika: Yusuf'un kullandığı kornerde Merter topu karşıladı. Devam eden atakta Onazi'nin şutu savunmadan geri döndü. Sonrasında topu alan Castillo yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan yaptığı orta savunma çarparak dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.

5. dakika: Cristobal Jorquera'nın kullandığı serbest vuruşta Ertuğrul'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

4. dakika: John, Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor atak yönüne göre sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

3. dakika: Merter, N'Doye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak. Batalla'nın ceza sahasına doğru gönderdiği serbest vuruşta Sivok'un kafa vuruşu kaleci Onur'da kaldı.

2. dakika: Gelişen Trabzonspor atağında Okay'ın yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Trabzonspor sağ kanattan korner kullanacak. Yusuf'un kullandığı korneri ön direkte savunma karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Timsah Arena'da İstiklal Marşımız...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.