Bursaspor taraftarları futbolculara saldırdı

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bazı futbolcular darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

Bir grup Bursaspor taraftarı, takım otobüsünü İstanbul'dan dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda bazı futbolcular darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın bazı futbolcularının darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi. Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tüm futbolcular, saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu. Olay sonrası kaleci Harun Tekin'in hastaneye giderek darp raporu aldığı bildirildi.



YÖNETİME TEPKİ

Ligdeki galibiyet hasretini 7 maça çıkaran yeşil-beyazlı oyuncular, Özlüce Tesislerine döndüklerinde taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Tesisler önünde toplanan yaklaşık 100 kadar Bursaspor taraftarı, takım otobüsünün tesise arka kapıdan girişi sırasında, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar, daha sonra olaysız şekilde tesislerden ayrıldı.

Öte yandan polis ekipleri de, herhangi bir olayın yaşanmaması için tedbir aldı.

(Mesut Alan / İHA)