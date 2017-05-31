'Bursaspor Süper Lig takımıdır'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, küme düşeceklerine asla inanmadıklarını belirterek, 'Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır' dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, küme düşeceklerine asla inanmadıklarını belirterek, "Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır" dedi.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor kafilesiyle birlikte kamp yapacakları Ordu'ya gelen yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ali Ay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bursaspor'un Süper Lig takımı olduğunu ve küme düşmeyeceğine inandığını belirten Başkan Ay, "Şu anda ne söylersem söyleyeyim önemli olan çocukların sahada söylemesi. Sahada inşallah sonucu alan ve galibiyet alan biz oluruz. Şehrimizde çok büyük bir birlik beraberlik var. Bu ortam beni de, çocukları da umutlandırdı. Trabzon'a galip gelmek için geldik. Yani koskoca camiayı Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimizi, düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır" diye konuştu.

