'Bursaspor Süper Lig takımıdır'

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, küme düşeceklerine asla inanmadıklarını belirterek, 'Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır' dedi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, küme düşeceklerine asla inanmadıklarını belirterek, "Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır" dedi. Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor kafilesiyle birlikte kamp yapacakları Ordu'ya gelen yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ali Ay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bursaspor'un Süper Lig takımı olduğunu ve küme düşmeyeceğine inandığını belirten Başkan Ay, "Şu anda ne söylersem söyleyeyim önemli olan çocukların sahada söylemesi. Sahada inşallah sonucu alan ve galibiyet alan biz oluruz. Şehrimizde çok büyük bir birlik beraberlik var. Bu ortam beni de, çocukları da umutlandırdı. Trabzon'a galip gelmek için geldik. Yani koskoca camiayı Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Ben şu ana kadar hiçbir zaman düşeceğimizi, düşeceğimiz konusunda bir konuşma yapmadım. Çünkü bu takım Süper Lig takımıdır" diye konuştu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.