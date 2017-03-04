Bursaspor son nefeste!

Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortasında İsmail'in eline çarptığı iddiasıyla maçın hakemi Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Gregori'nin kullandığı penaltı vuruşunda sağına iyi uzanan Harun topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Kislyak'ın içeriye ortaladığı topu Gregori boş ağlara gönderdi. 0-1

8. dakikada Jorquera'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu rakip takım defansı uzaklaştıramayınca Faty kafayla kaleye gönderdi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden İsmail, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

20. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortaladığı topta Sefa'nın kafa vuruşunu Harun son anda tokatladı.

31. dakikada Jorquera'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğin hemen üzerinden auta çıktı.

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Ghilas topu müsait durumdaki Hatira'ya çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.

35. dakikada Batalla'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Onur'un şutunu Vidotti kornere çeldi.

55. dakikada Ghilas'ın sol kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Sefa'nın şutunda top Harun'da kaldı.

59. dakikada kendi kaptığı topla rakibinden sıyrılıp sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Del Valle'nin şutunda kaleci Vidotti tehlikeyi önledi.

70. dakikada Marcio Gregorio'nin sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topta Sefa'nın şutu direkten döndü. Kislyak'ın ceza sahasının dışarısından vurduğu şutu Harun kurtardı.

89. dakikada Aziz'in ceza sahası dışından çektiği şutu Vidotti son anda köşeden tokatladı.

90. dakikada Aziz'in sol kanattan içeriye çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden gelişine vuran Batalla'nın şutunda kaleci Vidotti kornere çeldi.

90+2. dakikada Batalla Da Silva'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Batalla'nın penaltı vuruşunda kaleci Vidotti topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden John meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1



KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx

Bursaspor: Harun Tekin xxx, Boban Joviç xx, İsmail Konuk xxx, Tomas Sivok xx, Aziz Eraltay xx, Yonathan Del Valle x (Josua John dk. 68 x), Cristobal Jorquera x (Merter Yüce dk. 81 xx), Ricardo Faty xx, Pablo Batalla xx, Onur Atasayar xx (Sercan Yıldırım dk. 88 ?), Kubilay Kanatsızkuş x

Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Sinan Bakış, Şamil Çinaz

Teknik direktör: Mutlu Topçu

Gaziantepspor: Paulo Vidotti xx, Barış Yardımcı xx, Elyasa Süme xxx, Wallace Da Silva x, Musa Nizam xx, Sefa Yılmaz xx, Fatau Mohomed x (Muhammed Ildiz dk. 62 xx), Siarhei Kislyak xxx, Marcio Gregorio xx (Evans Kangwa dk. 89 ?), Anis Ben Hatira xx (Orkan Çınar dk. 75 xx), Nabil Ghilas xxx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, İlhan Parlak, Thiam Khaly Iyane

Teknik direktör: Bülent Uygun

Goller: İsmail Konuk (dk. 8), Josua John (dk. 90+2) (Bursaspor), Marcio Gregorio (dk. 5) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Yonathan Del Valle, Tomas Sivok, Cristobal Jorquera (Bursaspor), Musa Nizam, Wallace Da Silva (Gaziantepspor)

(Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan / İHA)