Bursaspor Şemsettin Baş ile sözleşme uzattı

Yeni sezonda hedefini Süper Lig'e yükselmek olarak belirleyen Bursaspor'un basketbol takımında başantrenör Şemsettin Baş'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig'e yükselmek olarak belirleyen Bursaspor'un basketbol takımında başantrenör Şemsettin Baş'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Özlüce Tesisleri'nde yapılan imza törenine Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin ve Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş katıldı. İmza töreninde konuşan Sezer Sezgin, "Avrupa Kupalarında oynama hedefiyle yola çıktığımız bu projede takımımızı uzun yıllar Bursa'da forma giyen bu şehirde yaşayan ve taraftarımızın hassasiyetini çok iyi bilen Şemsettin Baş'a emanet ettik. Geriye dönüp baktığımızda bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu hocamız da camiamıza kanıtladı. Yüksek bütçeli çok sayıda takımın yer aldığı bu ligde ilk yılımızı yaşamamıza rağmen rağmen sezon sonunda Süper Lig'e çıkma fırsatını averajla kaçırmış bulunuyoruz. Başarının istikrarla geleceğine olan inancımız doğrultusunda Bursaspor Durmazlar olarak bu sezon da yolumuza Şemsettin hocamızla devam etme kararı vermiş bulunuyoruz. Diyorum ki, 3 yıl önce başladığımız bu yolun sonunda ilk olarak Süper Lig, ardından da Avrupa Kupaları hedefimizi gerçekleştirerek Bursaspor ismini basketbolda da sonsuza kadar yaşatırız" diye konuştu.



ŞEMSETTİN BAŞ: "BU SENE YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Başantrenör Şemsettin Baş ise, "3 yıl önce bana inanıp, güvenip, bu göreve gelmemi sağlayan başta Sezer bey, başkanımız ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Yola çıkarken hedefimiz Süper Lig ve Avrupa idi. Bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Yarım kalan işimizi bitirip Süper Lig hedefine yürümek istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Zorlu yollardan geçtik" dedi.

Basın mensuplarının transferlerle ilgili yönelttikleri sorulara ise Şemsettin Baş, "Bizim tek hedefimiz var, o da Süper Lig. Bunun için de istikrar çok önemliydi. Kaptanımız Salih Uğraşan'ın sözleşmesi devam ediyor. Erdem İlter de kalmasını istediğim oyuncu. Burak Erol ile toplantılarımız devam ediyor. Gelmesini istediklerimiz var. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Şartların oluşması gerekiyor. Her sene 7-8 oyuncu gelsin bir o kadar gitsin şeklinde bir yapıda olalım da istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şemsettin Baş sözleşmesini 1 yıl daha uzatan kontratı imzaladı.

(Mesut Alan /İHA)