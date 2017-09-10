10.09.2017 22:20 Bursaspor rahat kazandı

Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele Bursaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele Bursaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Miguel Lopes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top savunmadan döndü.

25. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Barış'ın sağ kanattan vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Jires Kembo ceza yayı gerisi sağ çaprazda iki futbolcu arasından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

48. dakikada Sissoko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Cristian Titi'nin sol kanattan ortasında arka direkte Batalla'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

66. dakikada Jires Kembo'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzon Delarge kaleciyi de geçtikten sonra düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-0

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bogdan Stancu'nun vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Cristian Titi xx, William Troost-Ekong xx, Aziz Behich xx, Barış Yardımcı xx, Pablo Batalla xx (Bilal Kısa, dk. 78 x), Jires Kembo-Ekoko xx (Atta dk. 82 x), Dzon Delarge xx (Yusuf Erdoğan dk. 68 x), Mikel Agu xx, Badu xx, Stancu xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Okoli, Onur Atasayar, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Teleset Mobilya Akhisarspor: Milan Lukac xx, Caner xx, Sissoko xx (Ioan Hora dk. 57 xx), Miguel Lopes xx, Ömer Bayram xx, Soner Aydoğdu xx, Olcan Adın xx, Mineiro xx, Barbosa xx (Onur Ayık dk. 68 xx), Eray Ataseven xx, Henrique xx (Muğdat Çelik dk. 79 x)

Yedekler: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Orhan Taşdelen, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Marvin Emnes, Daniel Larsson

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Batalla (dk. 51), Dzon Delarge (dk. 66), Stancu (dk. 74) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Sissoko (Akhisarspor), Yusuf, Harun (Bursaspor)



