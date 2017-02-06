06.02.2017 15:57 Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşması hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını 8 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.



