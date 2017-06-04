Bursaspor lige tutunmayı başardı!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Bursaspor 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle lige tutunmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Bursaspor 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle lige tutunmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Esteban'dan dönen topu kafa ile tamamlamak isteyen Stancu'nun vuruşunda Onazi meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

34. dakikada Aziz Behich, sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın solundan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Castillo'nun sol taraftan getirip kale sahası içine doğru gönderdiği topa Rodallega'nın ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

62. dakikada Sercan'ın topuk pasında topla buluşan Jorguera kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

69. dakikada Stancu'nun pasından arka tarafta topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Estaban'ın sağından ağalarla buluştu. 1-2

79. dakikada Esteban'ın ön tarafta olduğunu gören Stancu'nun uzak mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.



---KÜNYE---

Stat: Medicalpark Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx

Trabzonspor: Esteban x, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas x, Medjani x, Onazi x (Abdulkadir Ömür dk. 84 ?), Yusuf Yazıcı x, N'Doye x, Castillo x, Rodallega x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Zeki, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yunus Emre Çakır, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Bursaspor: Harun xx, Erdem xx, Şamil xx, Sivok xx, Aziz Behich xx, Faty x (Bilal Kısa dk. 61 x), Jorguera xx, John xx (Sercan Yıldırım dk. 46 x), Batalla xx, Stancu x, Sinan Bakış x (Merter Yüce dk. 74 x)

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Rodallega (dk. 55) (Trabzonspor), Jorguera (dk. 62), Batalla (dk. 69) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Aziz Behich (Bursaspor), Pereira, Medjani (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin / İHA)