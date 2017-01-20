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Bursaspor kritik virajda
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Bursaspor kritik virajda

Ligde ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, yarın oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde ve kupada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, yarın oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Resmi maçlardaki son galibiyetini 19 Aralık 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor maçında alan yeşil-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretini yarın oynanacak Adanaspor maçıyla noktalamak istiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

SÜPER LİG'DE 44. RANDEVU
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 43 müsabakada Bursaspor, 21 kez rakibine üstünlük sağlarken, Adanaspor ise 9 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, 1998 yılından bu yana ligde Adanaspor'a karşı çıktığı 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bursaspor, Adanaspor'a karşı evinde yalnızca 2 kez sahadan puansız ayrılırken, son yenilgisini ise 1982 yılında aldı.

ADANASPOR İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ARIYOR
Ligde 17. sırada bulunan ve geride kalan haftalarda yalnızca 2 galibiyet alabilen konuk ekip Adanaspor ise son iki haftada Başakşehir ve Fenerbahçe'den 1'er puan almayı başardı. Bursaspor maçıyla birlikte ilk deplasman galibiyetini de almak isteyen turuncu-beyazlılar, çıkışa geçmek istiyor.

STANCU VE JOHN YOK, İSMAİL SAHADA
Bursaspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Bogdan Stancu'nun antrenman eksikliği sebebiyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirilirken, Akhisar Belediyespor ile oynanan kupa maçında sakatlık geçiren Josua John da sahada yer almayacak. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışan İsmail Konuk ise Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan şans bulması halinde forma giyebilecek.

DÜDÜK ARSLANBOĞA'DA
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Murat Özcan.
(Mesut Alan/ İHA)


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