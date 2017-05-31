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Bursaspor kafilesi Ordu'da
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Bursaspor kafilesi Ordu'da

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, maça daha iyi konsantre olabilmek için 4 gün önceden Ordu'ya giderek kampa girdi.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, maça daha iyi konsantre olabilmek için 4 gün önceden Ordu'ya giderek kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan haftalarında topladığı 35 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan yeşil-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde kader maçına çıkacak. Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından ligde düşen son takımın belli olacağı haftada Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Düşme hattında yeşil-beyazlıların 2 puan gerisinde 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

TAKIMIN BAŞINDA MUSTAFA ER ÇIKACAK
Trabzonspor'a karşı alacağı galibiyetle ligde kalacak olan Bursaspor, maça daha iyi konsantre olabilmek adına karşılaşmaya Ordu'da hazırlanma kararı almıştı. Bugün saat 16.00'da Bursa Yenişehir Havalimanından özel uçakla Ordu'ya hareket eden kafile, saat 17.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanına iniş yaptı. Teknik Direktör Adnan Örnek'in geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçından sonra görevi bırakmasıyla takımın başına geçen yardımcı antrenörler Mustafa Er ve Ivko Gançev idaresinde Ordu'ya gelen kafileye, oyuncular, teknik heyet ve bazı yöneticiler dışında kimse alınmadı. Basın mensupları ve misafirlerin gidiş yolculuğunun yanı sıra dönüş yolculuğunda da takım uçağına alınmayacağı bildirildi.
Maç gününe kadar hazırlıklarını Ordu Stadı'nda sürdürecek olan yeşil-beyazlıların tüm antrenmanları basına kapalı olarak yapacağı öğrenildi.
(Metin Akyürek /İHA)

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