Bursaspor kader maçlarına çıkacak

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor, ligde kalmayı garantilemek için Gençlerbirliği maçına kader maçı olarak bakıyor.

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor, ligde kalmayı garantilemek için Gençlerbirliği maçına kader maçı olarak bakıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, haftayı 35 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde kapattı. Ligde kalması için kalan iki haftada en az iki puan alması gereken Bursaspor, 33. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçında 3 puana uzanarak son hafta öncesi ligde kalmayı garantilemek isteyecek.



SON DEPLASMAN GALİBİYET 210 GÜN ÖNCE

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçını kaybeden Timsah, bu periyotta rakip fileleri yalnızca 2 kez havalandırabilirken, kalesinde ise toplam 20 gol gördü. Ligdeki son galibiyetini 7 Nisan tarihinde Bursa'da oynanan Karabükspor karşılaşmasında 3-0'lık skorla alan yeşil-beyazlı takım, son deplasman galibiyetini ise 210 gün önce 22 Ekim 2016 tarihinde Alanyaspor mücadelesinde almıştı.



BURSASPOR'UN EN AZ 2 PUAN ALMASI GEREKİYOR

Yeşil-beyazlılar, kalan haftalarda sahasında Gençlerbirliği ve deplasmanda ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde kalmayı garantilemek için bu maçlardan en az 2 puan alması gereken Adnan Örnek'in öğrencileri, Gençlerbirliği maçında galibiyete uzanmayı hedefliyor. Düşme hattında 30 puanla 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor ise ligde kalması için son 2 haftada karşılaşacağı Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarını kazanarak Bursaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

(Mesut Alan / İHA)