Bursaspor kader maçında

Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, yarın kader maçına çıkacak. Trabzonspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla gidecek olan Timsah, rakibinden alacağı 3 puanla ligde kalmayı hedefliyor.
Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, yarın kader maçına çıkacak. Trabzonspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla gidecek olan Timsah, rakibinden alacağı 3 puanla ligde kalmayı hedefliyor. Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun son haftasına gelinirken, Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından ligden düşen son takım da yarın belli olacak. Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılardan 2 puan geride olan Çaykur Rizespor ise Alanyaspor'u konuk edecek.
KADER MAÇLARI 17.00'DE BAŞLAYACAK Saat 17.00'de başlayacak olan müsabakalarda Çaykur Rizespor'un Alanyaspor'u mağlup etmesi durumunda Bursaspor'un Trabzonspor'u yenmekten başka seçeneği bulunmuyor. Rizespor'un puan kaybetmesi halinde ise Bursaspor'un alacağı her sonuç Rize ekibini bir alt lige düşürecek.
TRABZONSPOR İLE 81. RANDEVU Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı bordo-mavili rakibi ile Süper Lig tarihinde 81 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 41 defa galibiyete uzanan taraf olurken, Bursaspor ise 11 müsabakada hanesine 3 puan yazdırdı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
TİMSAH, TRABZON'DA BİR KEZ KAZANABİLDİ Yeşil-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 karşılaşmada 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez rakibini deplasmanda mağlup edebilen Bursaspor'un 1-0'lık sonuçla galibiyete uzandığı karşılaşmadaki golünü de Batalla kaydetmişti.
BURSASPOR KÜME DÜŞERSE BİR İLK YAŞANACAK Yeşil-beyazlı ekip, küme düşmesi halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olacak. Bursaspor, daha önce 2004 yılında bir alt lige düşmüş ve iki sezon sonra şampiyon olarak lige geri dönmüştü.
HAKEM FIRAT AYDINUS Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat. (Mesut Alan / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.