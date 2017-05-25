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'Bursaspor için sezonun en önemli maçı'
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'Bursaspor için sezonun en önemli maçı'

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 33. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçının kendileri açısından sezonun en önemli maçı olduğuna dikkat çekerek, taraftarlardan 90 dakika boyunca destek istedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 33. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçının kendileri açısından sezonun en önemli maçı olduğuna dikkat çekerek, taraftarlardan 90 dakika boyunca destek istedi.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitimine 2 hafta kala ligde kalma mücadelesi veren yeşil-beyazlı ekip, 33. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kritik müsabaka öncesi Teknik Direktör Adnan Örnek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan haftalık basın toplantısında maçın önemine değinen Örnek, taraftarlardan da kendilerine 90 dakika boyunca destek vermelerini istedi.

"BELKİ İLK DEFA BU KADAR CANLI VE DİNAMİKLER"
Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "İnşallah bu mübarek ayda iyi bir başlangıç yaparız. Ligin Bursaspor açısından en önemli 90 dakikasına çıkıyoruz. Belli süreçler bizi buraya getirdi. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ciddi bir maça çıkıyoruz. Oyuncuların moral motivasyonları iyi durumda. Belki ilk defa bu kadar canlı ve dinamikler. Bunu inşallah sahaya yansıtacaklarını umuyoruz. Bursaspor taraftarından ricam, bu zor maça herkesi bekliyoruz. Klasik söylemde de bulunmak istemiyorum. Bu maçın diğer maçlardan farkı var. Kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızdan 90 dakika destek vermelerini bekliyoruz. Bu takım Bursa'nın takımı. Oyuncular burada bir modeller. Ben futbol oynarken tribünde gördüğüm insanları teknik direktörlük yaparken de tribünde görüyorum. İleride bu insanlar yine tribünde olacak. Bu takımın gerçek sahibi Bursasporlular. 20 sene önce tribünde gördüğüm insanlar hala tribündeyse kayıtsız şartsız Bursaspor'u seviyordur. Bu sene üzüldüler" dedi.

"FUTBOLCULAR DA ELLERİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERMEK ZORUNDALAR"
Şampiyonluk yaşamış bir takımın bu noktada olmasının herkesi üzdüğünü ifade eden Örnek, "Bazen böyle anlar olabiliyor. Bursaspor bunu birkaç kere yaşadı. Bursaspor taraftarının Gençlerbirliği maçında Beşiktaş maçındaki atmosferi yaşatacaklarına inanıyorum. Ben de o tribünlerden geldim. Bursaspor taraftarı derken maça gelen 30 bin kişiyle kısıtlamayalım. Bursaspor koskoca bir şehrin takımı. Gelsinler bu hafta 90 dakika kendi takımlarını, bizim takımımızı en iyi şekilde desteklesinler. Takımımızın buna ihtiyacı var. Bunu yapacaklarına da eminim. Futbolcular da ellerinden gelen gayreti göstermek zorundalar. Hepimiz göstermek zorundayız. Maçtan sonra inşallah akıcı ve sağlıklı bir şekilde konuşuruz. Daha farklı düşünceler içine girebiliriz. Bu maç Bursaspor'un galip gelmesi için taraftarın destek vereceği bir müsabaka" diye konuştu.

"BİLAL VE PABLO UMARIM BU HAFTA ARAMIZDA OLURLAR"
Sakatlığı bulunan isimlere ilişkin de bilgiler veren Örnek, "Bilal ve Batalla bugün antrenmana çıkacak. Ertuğrul bu hafta aramızda olmayacak. Emre'nin durumu maç gününe kadar netleşecek. Bilal ve Pablo umarım bu hafta aramızda olurlar. Stancu da dün itibariyle antrenmanlara başladı" dedi.
(Mesut Alan / İHA)

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