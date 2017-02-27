Bursaspor, Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, bu maçın hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan Timsah, son bölümde taktik çalışma yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Cristobal Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış ve Muhammed Şengezer'in tedavileri yapıldı, daha sonra kondisyon salonu ve havuzda çalıştılar. Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. (Mesut Alan /İHA)
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