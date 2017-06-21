Bursaspor, Fransız teknik adamla anlaştı

Bursaspor bir süredir görüştüğü Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı.

Bursaspor bir süredir görüştüğü Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı.

Fransız teknik adamla 2+1 yıllığına anlaşmaya varan Bursasporlu yönetim Le Guen'i sözleşme imzalamak üzere helikopterle Bursa'ya getirdi.

Akşam saatlerinde Bursa'ya gelen Le Guen, Özlüce Tesisleri'ni gezdi. Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör, dün akşam saatlerinde Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da yapılan görüşmenin ardından her konuda anlaşılan teknik adamın 2+1 yıllığına kendisini Bursasporlu yapacak olan sözleşmeye yarın imza atacağı öğrenildi.

Le Guen için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni yapılacağı bildirildi.

