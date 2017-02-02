02.02.2017 19:31 Bursaspor Fenerbahçe sınavına hazırlanıyor

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Furkan Özçal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Mesut Alan /İHA)

