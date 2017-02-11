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Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
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Bursaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oluyor.

BURSASPOR-FENERBAHÇE

STAT: Timsah Arena
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN SPORTS 1
SAKATLAR: Serdar, Emre, Furkan, Bilal, Joshua(Bursaspor) / Salih (Fenerbahçe)
CEZALILAR: İsmail Konuk (Bursa) / Van Persie (Fenerbahçe)

BURSASPOR: 0 - 1 :FENERBAHÇE

23. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Sow topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bursaspor oyuna yeniden başladı.

22. dakika: Bursaspor'da Jovic ve Fenerbahçe'de Lens sarı kart gördü.

21. dakika: Bu arada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

20. dakika: Penaltı! Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada top Sivok'un eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

19. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Harun'da kaldı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Souza ceza sahasına girmeden şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

18. dakika: Aatif'a sert bir faul yapan Ertuğrul sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Lens'in kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

17. dakika: Bu dakikalarda top Fenerbahçe'de. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

16. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde Harun yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

15. dakika: Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. Gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ceza sahasına giren İsmail orta yapmak isterken Sivok araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

14. dakika: Deniz hava topu mücadelesinde Souza'ya faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

13. dakika: Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

12. dakika: Gelişen Bursaspor atağında Stancu savunmanın arkasına koşu yapan Batalla'yı topla buluşturmak istedi ancak İsmail zamanında araya girerek topu kalecisine kazandırdı.

11. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra pas hatası yaptılar ve top Bursaspor'a geçti. Sonrasında gelişen Bursaspor atağında Aziz'in sol kanattan yaptığı ortayı Souza karşıladı.

10. dakika: Şener'in kalecisine verdiği geri pasta Batalla araya girmek istedi ancak Volkan kalesini zamanında terk ederek topu uzaklaştırdı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Alper'e faul yapan Faty sarı kart gördü.

9. dakika: İki takım da bu dakikalarda orta alanda pas hatası yapıyor.

8. dakika: Lens'in kullandığı kornerde Bursaspor savunması topu karşıladı.

7. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Stancu'nun yaptığı pas hatası sonrası topu alan Alper ceza sahasındaki Aatif'ı topla buluşturdu. Aatif'in vuruşunda Harun topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

6. dakika: Sivok sol kanatta hareketlenen Aziz'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

5. dakika: Topun hakimiyeti ilk dakikalarda Bursaspor'da. Yeşil - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

4. dakika: Ertuğrul rakip ceza sahasına hareketlenen Deniz'i topla buluşturmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girerek topun Deniz'e gelmesine engel oldu.

3. dakika: Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya devam ediyor.

2. dakika: Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen pasta hava topuna çıkan Kjaer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Bursa'da İstiklal Marşımız... Karşılaşma öncesi Volkan Demirel'in koruduğu kalenin arkasındaki tribünden sahaya meşale atıldı. Karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle başlamadı.

BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
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