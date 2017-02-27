Bursaspor Divan Kurulu saldırıyı kınadı

Bursaspor Divan Kurulu, futbolculara yönelik saldırıyı sert biçimde kınadı.

Bursaspor Divan Kurulu, futbolculara yönelik saldırıyı sert biçimde kınadı.

Bursaspor'un Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı, Özlüce Tesisleri'nde Yönetim Kurulu üyeleri, A takım teknik heyet ve futbolcular, Bursaspor'da kaptanlık yapmış ve Divan üyesi olan eski futbolcular ve personelin de katıldığı basın toplantısında son yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kulübün zor bir süreçten geçtiğini, Bursaspor'un kentte yaşayan herkesin sevgisi olduğu kadar ortak kaygısı olduğunu aktardı. Sevinç, "Sevgi birdir ama yol yöntem metot farklı olabilir. Herkes kendi kendine has şekilde ifade etmeye çalışır. Bir elin parmakları nasıl aynı değilse 3 milyonluk kentte Bursaspor sevdalısı da muhakkak ki bir değildir" dedi. Divan Başkanı İdris Sevinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta Bursaspor kulübünü yönetenler ve bunan sonra yönetecekler bu farklılığın farkında olarak hareket ederlerse bugüne göre bir refleks oluştururlarsa farklılıkları bir hedefte buluşturacak ortak bir dil oluşturabilirlerse bugünkü sıkıntıları yaşamayız. Sezon başından beri dozu her geçen gün artan bir gerginliği hepimiz yaşamaktayız. Bu gerginlik maalesef Kasımpaşa maçından sonra da bir patlamaya ve olayın bizzat içinde olanların da zannediyorum pişman oldukları kötü bir hadiseye kadar ulaşmıştır. Açık konuşayım; bu felaket göz göre göre geldi. Nasıl oldu? Neden oldu? Bu hale neden gelindi? Artık bu soruları cevaplarını aramanın da şu aşamadan sonra bir anlamı yoktur. Bu adeta bir cinnet halidir. Bunu kabul etmek elbette mümkün değildir. Önemli olan bundan sonra yapılacaklardır. Bunlar neler olmalıdır, işte burada herkese bundan sonra tepkisi kızgınlığını ve öfkesini bir kenara koyup Bursasporluluk sevgisiyle hareket edildiği takdirde şu zor günlerin geçileceğine aşılacağına inanıyoruz. Bunu Bursaspor'u Bursaspor yapan bütün paydaşlar için söylüyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcular taraftarlarımız ve medya gruplarıdır. Önümüzde 12 hafta var. Dolaysıyla başta futbol takımımızı Cumartesi günü oynayacağımız Gaziantepspor maçına motive etmeliyiz. Biz Bursalılar olarak ömrümüz boyunca bir aradaydık ama bu çocuklar bu kardeşlerimiz futbolcularımız ya bir iki yıldır aramızda. Yerlisiyle yabancısıyla."



"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYORUZ"

"Zor bir zamandan geçiyoruz dedik. Geçtiğimiz yerin adı da sırat köprüsüdür. Karşıya geçmek ve sezon sonunda muhasebeyi enine boyuna yapmak kaydıyla bütün paydaşlarımızın ellerini birleştirmeleri gerekir. Karabulutlar üzerimizde dolaşıyor ama bunlar geçecek. Gerçek Bursasporlular gökteki yıldızlara benzer. Karanlık çöktüğünde ilk onlar görünür. İşini gücünü bırakıp bizim aramızda sizlerle, yönetimimizle, futbolcularımızla bu zor anı nasıl geçerizi paylaşmak üzere eski futbolcularımız burada. Bursaspor'da büyük bir camiadır, yöneticilik zordur. Başkanlık idarecilik zordur. Teknik adamlık zordur. Futbolculuk zordur. Taraftar olmak çok daha zordur. Lakin biz Bursaspor'umuzun bu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Balık deryada kıymetini bilmezmiş. Bursasporlu futbolcularımız camiaya emanettir. Bizim ne dinimizde ne de örf ve adetlerimizde emanete hıyanet yoktur. Bu kardeşlerimiz bizlerin Bursa'mızın gözbebeğidir. Bu arkadaşlarımıza kardeşlerimize camia olarak sahip çıkmak zorundayız. Hakem camiası, federasyon ve belirli güçler lütfen Bursaspor'umuzun üzerinden elinizi çekiniz. Bu büyük camiaya kimse leke süremedi, bugünden sonra da süremeyecektir."

Divan Başkanı İdris Sevinç'in ardından Bursaspor'un efsane kaptanlarından Sinan Bür ve Sedat Özden futbolculara hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.



SİNAN BÜR: "BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEKSİNİZ"

Bursaspor'un bu zor günleri atlatacağına inancının tam olduğu belirten Sinan Bür, "11 yıl oynadım, kaptanlık yaptım. Bizim de başımızda geldi. Yöneticilik de menajerlik de yaptım. Zaman zaman kendi taraftarlarımızın bazı olaylarına şahit olduk üzüldük ama hepimiz profesyoneliz. Bunların üzerinden geleceksiniz. Bursa büyük bir camia. Herkes arkamızda. Bu işi büyük taraftara yüklemiyorum. Bunu yapan kişiler bir kaç kişi. Soyutlarız, dışarı atarız ama sizler ve Bursaspor ayakta kalınız. Siz de sakin olun ve nasıl ilk yarıda 27 puan topladıysanız yine yolunuza devam edin" dedi.



SEDAT ÖZDEN: "BEN DE SİZİN GİBİ DARBEYİ HİSSEDENLERDENİM"

Sedat Özden ise, "Böyle bir günde konuşmak zordur. Bazı kötü olaylarla biz de karşılaştık. Böyle canice benim oyuncuma yolda durdurarak darp ve gasp eden insanları nefret ve şiddetle kınıyorum. Bunlar Bursasporlu olamazlar. Ben de sizin gibi darbeyi hissedenlerdenim. Ha Harun'a ha Batalla'ya ha malzemeciye kime yapılırsa yapılsın ben bu saldırıyı tüm Bursaspor'a yapılmış kabul ediyorum. Bu kişiler Bursaspor camiasını terk etsin" diye konuştu.

(Mesut Alan / İHA)