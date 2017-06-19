Bursaspor'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Her gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar, bu sefer Bursaspor Kulübü üyelerini hedef aldı. Yeşil-beyazlı kulüp ise, kongre üyelerine özel forma satmaya çalışan dolandırıcılara karşı taraftarlarına uyarıda bulundu.

Her gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar, bu sefer Bursaspor Kulübü üyelerini hedef aldı. Yeşil-beyazlı kulüp ise, kongre üyelerine özel forma satmaya çalışan dolandırıcılara karşı taraftarlarına uyarıda bulundu.

Kongre üyelerinin telefonlarına, 'Başkan Ali Ay'ın talimatıyla kongre üyelerine özel forma yaptık. Özel formalarımızın fiyatı 79 TL. Almak ister misiniz?' şeklinde mesajlar gönderen dolandırıcılar, üyelerin cep telefonuna gelen mesajı 'Evet' diye cevaplamalarını istedi.

Kongre üyelerine yönelik yapılan dolandırıcılığa ilişkin Bursaspor Kulübü de resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Son günlerde üyelerimiz, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında telefonla aranarak forma ve diğer spor malzemelerinin satışı yapılmaya çalışılmaktadır. Üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın bu aramalara itibar etmemesini ve kredili satış onayı vermemelerini önemle rica ederiz. Kulübümüz söz konusu kişiler hakkında gerekli yasal başvuruları yapmaktadır" denildi.

(Zafer Peker / İHA)