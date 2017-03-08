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Bursaspor'da Stancu sevinci
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Bursaspor'da Stancu sevinci

Bursaspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Bogdan Stancu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Bogdan Stancu, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Basına 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kontrol-pas çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

STANCU TAKIMLA ÇALIŞTI
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle son oynanan Gaziantepspor maçında forma giyemeyen ve takımdan ayrı olarak çalışan Rumen oyuncu Bogdan Stancu da çalışmalara dahil oldu. Deneyimli oyuncunun hafta sonu oynanacak karşılaşmada şans bulması halinde forma giyebileceği bildirildi.
Gaziantepspor maçında arka dış adalesinden sakatlanan Boban Jovic de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

TARAFTARLAR MORAL VERDİ
Öte yandan antrenman öncesi bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri'ne gelerek Teknik Direktör Mutlu Topçu ve yeşil-beyazlı oyunculara baklava ikram ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
(Mesut Alan/İHA)

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