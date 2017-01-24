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Bursaspor'da Prosinecki bilmecesi
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Bursaspor'da Prosinecki bilmecesi

Bursaspor'un, teknik direktörlük koltuğu için görüşme halinde olduğu Hırvat teknik adam Robert Prosinecki de kriz devam ediyor.

Bursaspor'un, teknik direktörlük koltuğu için görüşme halinde olduğu Hırvat teknik adam Robert Prosinecki de kriz devam ediyor.
Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Robert Prosinecki'yi getirmek isteyen Bursaspor yönetimi, bu kapsamda görüşmelerini dünden bu yana sürdürüyor. Azerbaycan'da bulunan yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ile İdari Menajer Hüseyin Gedik, Hırvat teknik adam ile her konuda anlaşma sağlarken, Azerbaycan Futbol Federasyonu ise deneyimli teknik adamı göndermek istemiyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Prosinecki'nin hem Bursaspor'u hem de Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırması konusuna da sıcak bakmayan federasyon ile yarın yeniden görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.
(Mesut Alan/İHA)


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