Bursaspor'da Osmanlıspor mesaisi başladı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman takım halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Yeşil-beyazlılar, daha sonra ayak tenisi ile antrenmanı tamamladı. Kaleciler ise tempolu koşuların ardından kaleci antrenörü Recep Atılgan nezaretinde çalıştı.



ERDEM, STANCU VE JOHN KATILMADI

Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Bogdan Stancu'nun yanı sıra ağrıları olan Josua John da kondisyon salonunda çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



VEFA SALMAN ANTRENMANI İZLEDİ

Öte yandan Özlüce Tesisleri'ne gelerek Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini ileten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, antrenmanın bir bölümünü de saha kenarından izledi.

(Mesut Alan /İHA)