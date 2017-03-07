Bursaspor'da neşeli antrenman

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Topla yapılan ısınmayla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde neşeli anlar yaşadı. İki gruba ayrılan Bursasporlu oyuncular, el ele tutuşarak topu düşürmeden varile sokmaya çalıştı. Renkli görüntülere sahne olan antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılarda ayrıca, bir süredir ağrıları sebebiyle tedbir amaçlı takımla birlikte çalışmayan Josua John da çalışmaya dahil oldu. Sakatlıkları süren isimlerden Bogdan Stancu, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa da salonda çalıştı. Erdem Özgenç'in de tedavisine devam edildi.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Mesut Alan / İHA)