Bursaspor'da hedef mutlak galibiyet

Ligde düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ligde düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 35 puanla 15. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Topladığı 49 puanla 6. sırada yer alan rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılarak ligde kalmayı garantilemek isteyen Timsah'ta sakatlığı süren isimlerin fazlalığı ise teknik heyeti düşündürüyor. Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.



SÜPER LİG'DE 42. RANDEVU

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 41 maçta Bursaspor, sahadan 19 galibiyetle ayrılırken, Antalyaspor ise 11 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar, Kubilay Kanatsızkuş ve Batalla'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.



BURSASPOR 11 MAÇTIR DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET

Yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı son 11 deplasman maçında 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Bu periyotta yalnızca Karabükspor ve Osmanlıspor'dan 1'er puan alabilen Timsah, bu şanssızlığını Antalyaspor karşısında kırmak istiyor.



TİMSAH'TA EKSİK ÇOK

Bursaspor'un tecrübeli teknik adamı Adnan Örnek, dün yapılan basın toplantısında sakatlıkları bulunan Batalla, Bilal Kısa, Aziz Behich, Emre Taşdemir ve Josua John'un durumlarının henüz netlik kazanmadığını söylemişti. Sakatlığı süren bu isimlerden Aziz Behich ve Josua John dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaparken, Bilal Kısa ise takımdan ayrı olarak çalışmıştı.



ETO'O'DAN BURSASPOR'A 3 MAÇTA 3 GOL

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı oynadığı 3 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Bu maçların 2'sini kırmızı-beyazlı ekip kazanırken, 1 mücadelede ise Bursaspor 3 puana uzanan taraf olmayı başardı.



DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Yarın Antalya Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp.

(Mesut Alan / İHA)