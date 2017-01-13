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Bursaspor'da çifte imza
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Bursaspor'da çifte imza

Bursaspor, Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile 2.5 yıllık, Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile de 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Bursaspor, Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile 2.5 yıllık, Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile de 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdiği iki transferi için imza töreni düzenledi. Özlüce Tesisleri'nde Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı törende Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadroya katılan Boban Jovic ile Ankaragücü'nden transfer edilen Onur Atasaray, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onur Atasayar'ı Ankaragücü'nden 950 bin TL bonservis bedeli ile aldık. Kendisini 1-2 senedir scout ekibimiz izliyordu. Emre Taşdemir'i de Anakragücü'nden almıştık. Ankaragücü yönetimine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Ankaragücü kardeş kulübümüz. Biz yardımcı olmak amacıyla da Ankaragücü takımından diğer takımların teklifinden daha iyi vererek aldık. Bize uzun seneler faydalı olacak bir oyuncu. İnşallah Aziz ve Emre gibi Bursaspor'a uzun süre katkı sağlayacak. Boban Jovic Sloven oyuncu. 2 aydan beri ekibimiz inceliyordu. 5-6 tane oyuncu sundular. 1. sıradaki oyuncumuz Boban'dı. Hocamız da onu tercih etti. Biz de kulübüne 300 bin Euro ve 30 maç oynarsa ilave 100 bin Euro, satıştan da yüzde 10'luk katkı vereceğiz. Kendisiyle de yıllık 300 bin Euro'ya anlaştık. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Güvendiğimiz bir oyuncu. Sağ bekte Serdar sakatlanınca oyuncu ihtiyacımız doğdu. Herhalde pazartesi günü de lisansı çıkacak. Salı günü hoca isterse kupa maçında oynatabilir" dedi.

"STANCU İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK"
Stancu transferine ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı. İlhan başkandan haber bekliyoruz. Ondan haber gelince transferi bitireceğiz" diye konuştu.

"BURSASPOR'UN PARÇASI OLABİLDİĞİM İÇİN GURURLUYUM"
Bursaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Boban Jovic de, "Burada olduğum için gururluyum. Benim için, ailem için, umarım Bursaspor için de güzel bir gündür. Bursaspor'un parçası olabildiğim için gururluyum. Hem eski kulübüm hem de Bursaspor'a, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye ve Türk futbolu hakkında daha önceden bilgim vardı. Milli takım bazında da Türkiye'ye karşı oynamıştım ama Türkiye hakkında bilgim daha öncesine dayanıyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞIP, KENDİMİ İSPATLAYACAĞIMA İNANIYORUM"
21 yaşındaki oyuncu Onur Atasayar da, "Ankaragücü gibi büyük bir camiadan Bursaspor gibi kardeş bir camiaya geldiğim için mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp, kendimi ispatlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından iki oyuncu da resmi sözleşmeye imza atarak, basın mensuplarına formalarıyla poz verdi.
(Mesut Alan - Abdullah Çibir / İHA)
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