13.11.2017 15:27 Bursaspor'da Bilal Kısa şoku

Bursaspor'da U21 takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlık geçiren Bilal Kısa'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor'da U21 takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlık geçiren Bilal Kısa'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlığı süren isimler katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde topla birlikte taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.



BİLAL KISA 6 HAFTA YOK

Cumartesi günü U21 takımı ile yapılan antrenman maçında sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'ya enjeksiyon tedavisi uygulanacağı ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Yusuf Erdoğan ve Ozan Can Kökçü ise düz koşulara başladı.



AGU PORTO'YA GİTTİ

Öte yandan Bursaspor'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen ve Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mikel Agu'nun Porto'ya gittiği bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından sağ diz iç menisküsünde yırtık tespit edildiği ve artroskopik menisektomi ameliyatı yapılmasına karar verildiği açıklanan Agu'nun, Porto'nun doktorları tarafından da kontrol edileceği ve ameliyatına ilişkin kararın verileceği öğrenildi.

Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Mesut Alan / İHA)

