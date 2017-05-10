Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenmana sakatlığı devam Batalla katılmazken, Faty ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenmana sakatlığı devam Batalla katılmazken, Faty ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yeşil-beyazlı ekip, 15 Mayıs Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Adnan Örnek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kalede maça çalışması yapıldı. Antrenmanda sakatlığı devam eden Batalla yer almazken, Arjantinli oyuncunun salonda çalıştığı ve Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sakatlığı bulunan isimlerden Ricardo Faty de takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Mesut Alan/İHA)