Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Son 2 haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara alan Beşiktaş, zirveyi kaptırdığı Başakşehir'den liderliği geri almak için Bursaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Karşılaşma son derece tempolu başladı. İki ekip de açık bir futbol anlayışıyla sahada yer alırken, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediler.

Mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş daha baskın tarafta ancak iki takım da gol atamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

BEŞİKTAŞ CENK'LE ÖNE GEÇTİ

Maçın ikinci yarısında nefesler kesildi. Önce Bursaspor Kubilay ile gole yaklaştı, ardından Oğuzhan siyah-beyazlı ekip adına çok net pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Beşiktaş'ın golü 65. dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Cenk Tosun'dan geldi. Savunma arkasına sarkan Cenk, buluştuğu topta kaleci Harun'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABOUBAKAR NOKTAYI KOYDU

Maçın son dakikasında Beşiktaş Aboubakar ile farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Harun'u çalımlayarak topu boş ağlara gönderen Aboubakar maçın da sonucunu tahin etti. Beşiktaş, Bursaspor'u Süper Lig'in 31. haftasının kapanış maçında 2-0 yendi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN LİDER

Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, puanını 68'e çıkararak Başakşehir'den liderliği geri aldı. Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

BURSASPOR: 0 - 2 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Hakem Bülent Yıldırım golün hemen ardından maçtaki son düdüğü çaldı.

90+5. dakika: GOL! Tolgay'ın pasında Aboubakar savunmanın arkasına sarktı. Aboubakar kaleciyi de geçtikten sonra topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.

90+4. dakika: Uzun kullanılan taç sonrası Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolün ardından savunma topu uzaklaştırdı.

90+3. dakika: Kullanılan serbest vuruş sonrası Cenk pozisyona girdi. Cenk'in şutunda kaleci topu kontrol etti.

90+2. dakika: Beşiktaş sağ kanattan bir serbest vuruş kullanacak.

90+1. dakika: Erdem ceza sahasına havalandırdı ancak Fabri topu kontrol etmeyi başardı.

90. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yerine oyuna Necip Uysal dahil oldu. Hakem maçın sonuna en az 5 dakika ekledi.

89. dakika: Bursaspor beraberlik golü için boşluk arıyor. Bursaspor'da Şamil sarı kart gördü.

88. dakika: Mücadelenin normal süresinde son 2 dakika oynanıyor.

86. dakika: Kullanılan korner sonrasında top kafalardan sekti ve Fabri'nin ellerinde kaldı.

85. dakika: Ryan Babel orta sahada elle oynadı. Hakem serbest vuruşu verdi ve Babel topu havaya attığı için sarı kart gördü.

84. dakika: Bursaspor rakip alanda pozisyon arıyor. Ceza sahasına gönderilen top bir anda sekti ancak savunma uzaklaştırdı.

83. dakika: Bilal sol kanattaki Stancu'ya pasını çıkardı. Stancu'nun yerden gönderdiği topa Adirano vurmak isterken Jorquera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü belirledi ve Jorquera bir de sarı kart gördü.

82. dakika: Bursaspor'da Kubilay yerine Sercan Yıldırım oyuna girdi.

81. dakika: Adriano'nun ceza sahasına havalandırdığı topu savunma karşıladı. Bilal sonrasında topu ileri taşımak istedi ancak Beşiktaş savunması topu karşılayan taraf oldu...

80. dakika: Quaresma ceza sahasına ortaladı ve savunma karşıladı. Devamında Cenk'in kafasından seken topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan yerine Beck oyuna girdi.

77. dakika: Korner sonrasında Beşiktaş hücumu devam ediyor.

76. dakika: Aboubakar ceza sahasına girmek isterken Şamil topu kornere attı. Ancak Şamil bu pozisyonda bir sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri Şamil için sahada...

74. dakika: Top Bursaspor'da, ev sahibi ekip orta alanda pas yaparak boşluk arıyor.

73. dakika: Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor. Marcelo'nun pasında Aboubakar topa hareketlendi ancak kontrol edemedi ve top auta çıktı.

71. dakika: Kullanılan korner sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakika: Oğuzhan sağ kanattaki Quaresma'ya pasını çıkardı.Portekizli oyuncunun ceza sahasına ortasında savunma topu kornere gönderdi.

67. dakika: Cenk'in pasında sol kanatta topla buluşan Quaresma, ceza sahasına girdikten sonra şık bir aşırtma vuruş gerçekleştirdi. Ancak Quaresma'nın vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

66. dakika: GOL! Beşiktaş atağında Aboubakar savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Cenk Tosun kaleci Harun'u geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Savunma çizgiye koşsa da topu müdahale edemedi ve Cenk'in şutunda top ağlara gitti. Beşiktaş, Bursaspor karşısında 1-0 önde...

65. dakika: Babel'in Şamil'e yaptığı hareketi hakem faulü belirledi.

64. dakika: Beşiktaş bir korner daha kazandı. Quaresma'nın ortasında hakem faulü belirledi.

63. dakika: Beşiktaş'ta Atiba yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

62. dakika: İki kale de üst üste tehlikeli gol pozisyonları atlattı.

61. dakika: Bu pozisyonun devamında Beşiktaş hızlı hücuma çıktı. Tolgay'ın pasında Oğuzhan ceza sahası içerisinde yerden vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Harun son anda topu kornere çeldi.

60. dakika: Kubilay bir anda atılan top sonrasında kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Kubilay'ın vuruşunda Fabri topu çıkardı.

59. dakika: Bu dakikalarda Beşiktaş baskısını arttırdı. Sağ kanattan Gökhan'ın ortasında Aboubakar'dan önce savunma topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda top auta çıktı.

58. dakika: Quaresma'nın kornerinde Tosic müsait pozisyonda kafa vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakika: Quaresma'nın ceza sahasının dışından şutu savunmadan kornere gitti.

56. dakika: Sağ kanattan Erdem'in ceza sahasına doldurduğu top kaleci Fabri'de kaldı.

55. dakika: Bursaspor'da Aziz yerine Onur Atasayar oyuna girdi.

54. dakika: Aziz Behich kendini yere bıraktı ve saha kenarına değişiklik işareti yaptı.

52. dakika:Hızlı gelişen Bursaspo atağında Bilal pası ile Stancu'yu hareketlendirdi. Stancu ceza sahasına girmeden sert bir vuruş yaptı ancak top direğin üstünden auta çıktı.

51. dakika: Quaresma paslı kullandı. Babel ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak savunmadan top geri döndü. Pozisyonun devamında top auta çıktı.

50. dakika: Sol çizgide Babel, Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Ertuğrul bir de sarı kart gördü.

49. dakika: Gelişen Bursaspor atağında Sinan rakiplerini geçti. Ardından pasını çıkardı ancak hakem ofsayt kararı verdi.

48. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Harun kontrolsüz çıktı. Top Harun'u geçti ve auta çıktı.

47. dakika: Sinan'ın sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

46. dakika: İkinci yarı başladı... Bursaspor'da Emre Taşdemir yerine oyuna Stancu girdi.

Devre Arası: Hakem Bülent Yıldırım ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

45+5. dakika: Hakem Bülent Yıldırım önceki pozisyondaki hareketi nedeniyle Quaresma'ya sarı kart gösterdi.

45+4. dakika: Quaresma bir anda ceza sahasında topu kazandı. Ardından yerden Oğuzhan'a pasını çıkardı. Oğuzhan'ın dokunduğu topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

45+3. dakika: Bu dakikalarda iki ekip de orta alanı rahat geçiyor.

45+2. dakika: Ceza sahasına gönderilen topu Beşiktaş savunması karşıladı.

45+1. dakika: Bursaspor sol kanattan hızlı çıktı.

45. dakika: Hakem ilk yarının sonuna en az 5 dakika ekledi.

44. dakika: Bursaspor rakip sahasının sağ çizgisinden serbest vuruş kullanacak.

43. dakika: Gelişen Beşiktaşa atağında Oğuzhan ceza sahası yan çizgisinde topla buluştu. Oğuzhan'ın ortasında top Aboubakar'ın kafasından sekip Babel'e geldi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42. dakika: Atiba'nın ceza sahası içinde rakibine hareketini hakem faul olarak değerlendirdi. Top Bursaspor'da. Harun oyunu yeniden başlatıyor. Aziz Behich savunmanın arkasına uzun top gönderdi ancak top kaleci Fabri'de kaldı.

41. dakika: Beşiktaş rakip alanda boşluk arıyor.

39. dakika: Kullanılan korner sonrası savunma topu uzaklaştırdı. Beşiktaş hücumu devam ediyor. Marcelo'nun kafasında seken top savunmanın arkasına sarkan Aboubakar'da kaldı. Aboubakar kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

38. dakika: Bülent Yıldırım yardımcılarını görev yerlerine gönderdi. Korner ile oyun kaldığı yerden devam edecek.

37. dakika: Quaresma korneri kullanmaya gitti. Ancak atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Hakem Bülent Yıldırım, yardımcılarını orta noktaya çağırdı.

35. dakika: Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.

34. dakika: Quaresma'nın kornerinde savunma karşıladı. Devamında top yeniden Portekizli oyuncuya geldi. Quaresma trivela ile kaleyi düşündü ancak Harun topu kornere gönderdi.

33. dakika: Beşkitaş korner kullanacak. Sakatlık geçiren Aziz Behich'in tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.

32. dakika: Beşiktaş topu kazandı ve hızlı hücum başladı. Karambol sonrası top ceza sahasındaki Gökhan'a geldi. Gökhan'ın ortasında Jorquera topu kornere gönderdi.

31. dakika: Bursaspor sol kanattan hücuma çıktı. Ev sahibi ekibin atağı devam ediyor.

30. dakika: Quaresma'nın serbest vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

29. dakika: Babel'in kafasında Aboubakar savunma arkasına sarktı. Aboubakar topu kontrol ettikten sonra Sivok'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Beşiktaş ceza sahası çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazanırken Sivok sarı kart gördü.

27. dakika: Beşiktaş hücumu devam ediyor. Oğuzhan'ın rakibine yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi. Top Bursaspor'da...

26. dakika: Quaresma'ya yapılan hareketli hakem faul olarak değerlendirdi.

25. dakika: İlk 25 dakika sonunda topa sahip olma oranlarında Bursaspor'un %58'e, %42'lik üstünlüğü bulunuyor. İki ekip de orta alanda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Orta sahada sıkça pas hatası yaşanıyor.

24. dakika: Orta alanda Bilal, Tolgay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

22. dakika: Oğuzhan'ın rakip alanda rakibine yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi.

21. dakika: Oğuzhan Özyakup bir pozisyonda yerde kaldı. Sağlık görevlileri Oğuzhan için sahada...

20. dakika: Sol kanatta Aziz Behich topla ilerledi. Ceza sahasına ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

18. dakika: Quaresma'nın ortasında top Sinan'dan dışarı çıktı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak. Kullanılan kornerde top yeniden Quaresma'ya geldi ancak sonrasında savunma araya girdi. Bu pozisyonda Quaresma ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırdı.

17. dakika: Aboubakar'ın pasında top Quaresma'da kaldı. Portekizli oyuncunun ortasında top savunmadan kornere çıktı.

16. dakika: Top yeniden Beşiktaşlı oyuncularda. Siyah-beyazlı oyuncular orta alanda paslaşarak rakip sahada boşluk arıyor.

15. dakika: Beşiktaş orta alanda paslaşırken, Marcelo'nun pasında top taca gitti.

14. dakika: Bilal Kısa'nın ortasında savunma topu karşıladı. Pozisyonun devamında top kaleci Fabri'de kaldı.

13. dakika: Sinan sağ kanatta topla buluştu ancak kontrolünü kaybetti ve top Beşiktaşlı oyunculara geçti.

11. dakika: Quaresma sağ kanatta Tolgay'ın pasında topla buluştu. Portekizli oyuncunun ceza sahasında ortasında top doğrudan auta çıktı.

10. dakika: İlk 10 dakika itibariyle daha fazla topla oynayan taraf ev sahibi Bursaspor oldu.

9. dakika: İki ekip de orta alanda topa hakim olmakta zorlanıyor.

8. dakika: Tosic, savunmanın arkasına göndermek istedi ancak savunma araya girdi. Top yeniden Bursaspor'da...

7. dakika: Ev sahibi ekipte Şamil yerde, hakem orta sahada faulü belirledi. Ertuğrul'un ceza sahasına havalandırdığı top Sivok'un kafasından auta çıktı.

6. dakika: Beşiktaş yükleniyor. Quaresma'nın pasında sağ kanatta Gökhan topla buluştu. Gökhan'ın ceza sahasına ortasında hakem faulü belirledi. Top Bursaspor'da...

5. dakika: Bursaspor topu kazandı. Ev sahibi ekip rakip alanda paslaşırken topu kaybetti.

4. dakika: Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3. dakika: Bursaspor sol kanattan taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında Emre'ya atılan topta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2. dakika: Kaleci Harun'un uzun gönderdiği topu Marcelo karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmaya Bursasporlu oyuncuların vuruşuyla başlandı... Bursaspor rakip sahanın sol çizgisine yakın noktada serbest vuruş kullanacak. Cristobal'ın ortasında kaleci Fabri topu kontrol etti.

Maçtan Önce: Ve iki ekip de sahaya çıkıyor... İstiklal Marşımız...

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay

YEDEKLER: Mert, Onur, İsmail, Faty, Furkan, Stancu, Sercan

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Demba Ba, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş