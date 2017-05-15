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Bursaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
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Bursaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyorSon haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor..

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor.

BURSASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Timsah Arena

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal (Bursa)

CEZALI: Talisca (Beşiktaş)

BURSASPOR: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

Devre Arası: Hakem Bülent Yıldırım ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

45+5. dakika: Hakem Bülent Yıldırım önceki pozisyondaki hareketi nedeniyle Quaresma'ya sarı kart gösterdi.

45+4. dakika: Quaresma bir anda ceza sahasında topu kazandı. Ardından yerden Oğuzhan'a pasını çıkardı. Oğuzhan'ın dokunduğu topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

45+3. dakika: Bu dakikalarda iki ekip de orta alanı rahat geçiyor.

45+2. dakika: Ceza sahasına gönderilen topu Beşiktaş savunması karşıladı.

45+1. dakika: Bursaspor sol kanattan hızlı çıktı.

45. dakika: Hakem ilk yarının sonuna en az 5 dakika ekledi.

44. dakika: Bursaspor rakip sahasının sağ çizgisinden serbest vuruş kullanacak.

43. dakika: Gelişen Beşiktaşa atağında Oğuzhan ceza sahası yan çizgisinde topla buluştu. Oğuzhan'ın ortasında top Aboubakar'ın kafasından sekip Babel'e geldi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42. dakika: Atiba'nın ceza sahası içinde rakibine hareketini hakem faul olarak değerlendirdi. Top Bursaspor'da. Harun oyunu yeniden başlatıyor. Aziz Behich savunmanın arkasına uzun top gönderdi ancak top kaleci Fabri'de kaldı.

41. dakika: Beşiktaş rakip alanda boşluk arıyor.

39. dakika: Kullanılan korner sonrası savunma topu uzaklaştırdı. Beşiktaş hücumu devam ediyor. Marcelo'nun kafasında seken top savunmanın arkasına sarkan Aboubakar'da kaldı. Aboubakar kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

38. dakika: Bülent Yıldırım yardımcılarını görev yerlerine gönderdi. Korner ile oyun kaldığı yerden devam edecek.

37. dakika: Quaresma korneri kullanmaya gitti. Ancak atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Hakem Bülent Yıldırım, yardımcılarını orta noktaya çağırdı.

35. dakika: Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.

34. dakika: Quaresma'nın kornerinde savunma karşıladı. Devamında top yeniden Portekizli oyuncuya geldi. Quaresma trivela ile kaleyi düşündü ancak Harun topu kornere gönderdi.

33. dakika: Beşkitaş korner kullanacak. Sakatlık geçiren Aziz Behich'in tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.

32. dakika: Beşiktaş topu kazandı ve hızlı hücum başladı. Karambol sonrası top ceza sahasındaki Gökhan'a geldi. Gökhan'ın ortasında Jorquera topu kornere gönderdi.

31. dakika: Bursaspor sol kanattan hücuma çıktı. Ev sahibi ekibin atağı devam ediyor.

30. dakika: Quaresma'nın serbest vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

29. dakika: Babel'in kafasında Aboubakar savunma arkasına sarktı. Aboubakar topu kontrol ettikten sonra Sivok'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Beşiktaş ceza sahası çizgisine yakın noktada serbest vuruş kazanırken Sivok sarı kart gördü.

27. dakika: Beşiktaş hücumu devam ediyor. Oğuzhan'ın rakibine yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi. Top Bursaspor'da...

26. dakika: Quaresma'ya yapılan hareketli hakem faul olarak değerlendirdi.

25. dakika: İlk 25 dakika sonunda topa sahip olma oranlarında Bursaspor'un %58'e, %42'lik üstünlüğü bulunuyor. İki ekip de orta alanda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Orta sahada sıkça pas hatası yaşanıyor.

24. dakika: Orta alanda Bilal, Tolgay'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

22. dakika: Oğuzhan'ın rakip alanda rakibine yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi.

21. dakika: Oğuzhan Özyakup bir pozisyonda yerde kaldı. Sağlık görevlileri Oğuzhan için sahada...

20. dakika: Sol kanatta Aziz Behich topla ilerledi. Ceza sahasına ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

18. dakika: Quaresma'nın ortasında top Sinan'dan dışarı çıktı. Beşiktaş bir kez daha korner kullanacak. Kullanılan kornerde top yeniden Quaresma'ya geldi ancak sonrasında savunma araya girdi. Bu pozisyonda Quaresma ayağını tehlikeli bir şekilde kaldırdı.

17. dakika: Aboubakar'ın pasında top Quaresma'da kaldı. Portekizli oyuncunun ortasında top savunmadan kornere çıktı.

16. dakika: Top yeniden Beşiktaşlı oyuncularda. Siyah-beyazlı oyuncular orta alanda paslaşarak rakip sahada boşluk arıyor.

15. dakika: Beşiktaş orta alanda paslaşırken, Marcelo'nun pasında top taca gitti.

14. dakika: Bilal Kısa'nın ortasında savunma topu karşıladı. Pozisyonun devamında top kaleci Fabri'de kaldı.

13. dakika: Sinan sağ kanatta topla buluştu ancak kontrolünü kaybetti ve top Beşiktaşlı oyunculara geçti.

11. dakika: Quaresma sağ kanatta Tolgay'ın pasında topla buluştu. Portekizli oyuncunun ceza sahasında ortasında top doğrudan auta çıktı.

10. dakika: İlk 10 dakika itibariyle daha fazla topla oynayan taraf ev sahibi Bursaspor oldu.

9. dakika: İki ekip de orta alanda topa hakim olmakta zorlanıyor.

8. dakika: Tosic, savunmanın arkasına göndermek istedi ancak savunma araya girdi. Top yeniden Bursaspor'da...

7. dakika: Ev sahibi ekipte Şamil yerde, hakem orta sahada faulü belirledi. Ertuğrul'un ceza sahasına havalandırdığı top Sivok'un kafasından auta çıktı.

6. dakika: Beşiktaş yükleniyor. Quaresma'nın pasında sağ kanatta Gökhan topla buluştu. Gökhan'ın ceza sahasına ortasında hakem faulü belirledi. Top Bursaspor'da...

5. dakika: Bursaspor topu kazandı. Ev sahibi ekip rakip alanda paslaşırken topu kaybetti.

4. dakika: Beşiktaş kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

3. dakika: Bursaspor sol kanattan taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında Emre'ya atılan topta hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2. dakika: Kaleci Harun'un uzun gönderdiği topu Marcelo karşıladı.

1. dakika: Karşılaşmaya Bursasporlu oyuncuların vuruşuyla başlandı... Bursaspor rakip sahanın sol çizgisine yakın noktada serbest vuruş kullanacak. Cristobal'ın ortasında kaleci Fabri topu kontrol etti.

Maçtan Önce: Ve iki ekip de sahaya çıkıyor... İstiklal Marşımız...

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay

YEDEKLER: Mert, Onur, İsmail, Faty, Furkan, Stancu, Sercan

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Demba Ba, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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