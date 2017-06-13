Bursaspor Asamoah Gyan'a teklif yaptı

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan'a resmi teklif yaptı. Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan'ın ücretin arttırılmasını istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi.

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan'a resmi teklif yaptı. Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan'ın ücretin arttırılmasını istediği, taraflar arasındaki görüşmelerin de sürdüğü bildirildi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Bursaspor'un, Ganalı yıldız Asamoah Gyan'a teklif yaptığı öğrenildi. 31 yaşındaki golcü isme yıllık 1 milyon 600 bin Euro'dan 3 yıllık teklif gönderen yeşil-beyazlılar, deneyimli isim ile görüşmelerini sürdürüyor. İHA muhabirinin Bursasporlu idarecilerden aldığı bilgiye göre, Bursaspor'un teklifini az bulan Gyan'ın teklif edilen yıllık ücrette artış istediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacak.

(Mesut Alan / İHA)