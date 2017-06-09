Bursa'yı sel aldı

Bursa bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Son 15 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kalan Bursa'da bazı noktalarda rögar kapaklarının tıkalı olması sebebiyle caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Son 15 yılın en şiddetli yağışıyla karşı karşıya kalan Bursa'da bazı noktalarda rögar kapaklarının tıkalı olması sebebiyle caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'ya son 15 yılın en ciddi yağmuru yağdı. Sabah saatlerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir saat içerisinde metrekareye 14 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağışın yaşandığı Bursa'da altyapının güçlü olması sebebiyle birkaç nokta haricinde sıkıntı yaşanmadı

En büyük sıkıntı İzmir Yolu Sırameşeler Bölgesi'nde yaşandı. Ana arterde rögar kapaklarının bazılarının tıkalı olması, bazılarının da yetersiz kalması sebebiyle ana caddeyi sel götürdü. Yağmur sebebiyle bazı noktalarda da trafik kilitlenme noktasına geldi.

Öte yandan geçen hafta su basan noktalarda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı tedbirlerle ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Buski yetkilileri, rögar kapaklarının pazar yerlerinin atıkları sebebiyle tıkandığını, düzenli olarak buralarda temizlik yapıldığını ifade ettiler. Şehir merkezinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kendilerini saçak altları, otobüs durakları ya da metro istasyonlarına attılar.

Bursa'da geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 3 saatte metrekareye 25 kilogram yağış düşmüştü.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)