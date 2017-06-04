Bursa'yı sağanak vurdu

Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Metroyu su bastı, batçıklarda biriken sular yüzünden araçlarının üzerlerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Metroyu su bastı, batçıklarda biriken sular yüzünden araçlarının üzerlerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da iftar saati aniden başlayan sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler yağmur suyu ile dolarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Biriken yağmur suları araç sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Merkez Osmangazi İlçesi Haşimişcan Caddesi üzerindeki Demirtaşpaşa Bat-Çık'ı ve alt geçidi yağan şiddetli yağmur nedeniyle saniyeler içerisinde adeta göle döndü. Araçlarının içi su dolan vatandaşlar, camlardan çıkarak araçlarının üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların imdadına onları halatlar yardımıyla çeken diğer sürücüler yetişti.



BURSA METROSU SU ALTINDA KALDI

Yağan sağanak yağış nedeniyle sel suları Bursa Ray istasyonlarına doldu. Metro istasyonuna inen merdivenler dere yatağına dönerken vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Altyapı yetersizliği nedeniyle İstasyon içerisine dolan sel suları yüzünden birçok vatandaş ayakkabılarını çıkarıp suların içerisinde metronun gelmesini bekledi. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Metro istasyonları karanlığa bürünürken çekilen amatör kamera görüntüleri yaşananları gözler önüne serdi.

Öte yandan Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezide sular altında kaldı. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde birçok iş yerini de su bastı, araç sürücüleri caddelerde biriken sular sebebiyle zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri Bursa'da Pazar günüde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

(Süleyman Aydın / İHA)