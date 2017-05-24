Bursa terminalinde nefes kesen kovalamaca

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sigara kaçakçıları ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı. Özel güvenlik ve polis ekipleri, istiflenmiş boş karton kutu görünümündeki kolilerin içerisine gizlenmiş 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sigara kaçakçıları ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı. Özel güvenlik ve polis ekipleri, istiflenmiş boş karton kutu görünümündeki kolilerin içerisine gizlenmiş 2 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saat 06:00 sıralarında hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre Mersin'den 42 BJ 057 plakalı yolcu otobüsüne, Bursa'ya götürmesi için üst üste istiflenmiş boş karton kutu görünümünde 7 koli verildi. Sabah saatlerinde perona yanaşan otobüsün yanına 16 MB plakalı ticari araçla yanaşan 2 kişi, otobüsün bagajından teslim aldıkları kolileri ticari araca yüklemeye başladı.

Perondaki sevkiyatı farkeden terminal kontrol merkezinde kameraları izlemekle görevli memur, yaşanan hareketlilik üzerine durumu şeflerine bildirdi. Polise de haber verilmesiyle birlikte perona güvenlik görevlileri gönderildi. Görevlilere rağmen karton kolileri yüklemeye devam eden zanlılar, araca binip gitmek istedikleri sırada polis ve görevliler tarafından araçtan aşağıya indirildi.

Polis kontrolünde kolileri açan zanlılar, yakayı ele vereceklerini anlayınca bir anda kaçmaya başladı. Terminal içerisinde yaşanan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Otobüs peronlarının olduğu bölümden koşarak iç kesime kaçan bir zanlı, güvenlik görevlileri ve terminal noktada görevli polis memurları tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kontrol noktasına getirilen kolilerin içerisinden 2810 paket bandrolsüz kaçak sigara çıktı. Üst üste istif yapılmış boş karton görünümündeki kolilerin ortalarının sigara kartonlarını saklamak için özel olarak kesildiği ortaya çıktı.

Bedir B. Ve Muhammed A. olduğu belirlenen 2 Suriyeli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan Muhammed A. nakliyecilik yaptığını Gürsu ilçesinde ikamet ettiğini, Bedir B.'nin ise komşusu olduğunu, kaçak sigaraların Mersin'den geldiğini söyledi. Gözaltına alınan zanlılar Demirtaş Polis Merkezine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Uğur Uslubaş/İHA)