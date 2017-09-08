08.09.2017 09:55 Bursa polisi 30 eve baskın yaptı: 7 gözaltı

Bursa'da polis, aranan şahısların yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 30 ayrı eve baskın düzenlenirken, aranan 7 kişi yakalandı. Bursa'da polis, aranan şahısların yakalanması için şafak operasyonu gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 30 ayrı eve baskın düzenlenirken, aranan 7 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan 30 zanlıyı yakalamak için polis, özel harekat timleriyle beraber operasyon gerçekleştirdi. Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinde eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen şafak operasyonunda zanlıların saklanabileceği yerlere baskın yapıldı. Yapılan operasyona Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı 290 polis memuru katıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 30 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan ve 2 yılla 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, aranması olan diğer şahısların da yakalanması için operasyonların devam edeceği öğrenildi.

(Yusuf Ali Arslan/İHA)

