31.12.2016 00:41 Bursa-Mudanya yolu kapandı, yüzlerce araç mahsur kaldı

Bursa-Mudanya yolunda yoğun kar yağışı ve sürücülerin vurdumduymazlığı sebebiyle yüzlerce araç mahsur kaldı. Bursa-Mudanya yolunda yoğun kar yağışı ve sürücülerin vurdumduymazlığı sebebiyle yüzlerce araç mahsur kaldı.



Bursa'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bursa-Mudanya yolu Tepedevrent mevki yoğun kar yağışı sebebiyle durma noktasına geldi. Bursa'dan Mudanya'ya giden sürücülerin bir kısmı yolda kalırken, bir kısmı ise güçlükle seyredebildi. Kar lastiği olmayıp, yolda kalan araç sahiplerinin bazılarının araçlarını yolda bırakıp evlerine gittiği, bazılarının ise araçlarına zincir takmaya çalıştığı görüldü.



Trafik polisinin sabrı



Öte yandan polis ekipleri, Tepedevrent mevkinde araçların kalması sebebiyle bir süre trafiği kesti. Bunun üzerine polise tepki gösteren bir kişi, "Ağabey benim evime gitmem lazım. Ben ne yapayım otelde mi kalayım" dedi. Polisin ise, vatandaşa sağduyu ile sakinleştirmeye çalıştığı kameraya yansıdı.



Mudanya'dan Bursa'ya gidiş kapalı



Mudanya'dan Bursa'ya gitmek isteyen sürücüler ise yolda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle Tepedevrent bölgesine tırmanan sürücüler, Devlet Hastanesi yol ayrımına gelmeden mahsur kaldı. Yüzlerce araç, uzun kuyruk oluştururken, polis ekipleri Mudanya'nın çıkışından itibaren trafiği kesti. Buz pistine dönen yollarda bazı araçlar kayarken, bazıları ise araçları itmeye çalıştı. Yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Sürücüler ise duruma tepki göstererek, "Yaklaşık 1.5 saattir burada mahsur kaldık. Yoğun kar yağışına rağmen Karayolları ekibi tuzlama yapmadı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

