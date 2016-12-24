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Bursa kestane şekeri ABD yolcusu
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Bursa kestane şekeri ABD yolcusu

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, bu yıl mayıs ayında ABD'de düzenlenen Sweets & Snacks Expo Chicago 2016 Fuarı'nda yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Firma, Cardelion markası ile ilk parti ürünlerini ABD'ye gönderdi.

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, bu yıl mayıs ayında ABD'de düzenlenen Sweets & Snacks Expo Chicago 2016 Fuarı'nda yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Firma, Cardelion markası ile ilk parti ürünlerini ABD'ye gönderdi.

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Avrupa ve Ortadoğu'dan sonra bu yıl rotalarını Amerika kıtasına çevirdiklerini söyledi. Bu yıl mayıs ayında Brezilya ve ABD'de de düzenlenen gıda ve şekerleme fuarlarına katıldıklarını söyleyen Özdemir, "Fuarlarda verimli görüşmeler yaptık. Böylece Haziran ayında Brezilya'ya ihracatımız başladı. Hemen ardından ABD'den de sipariş aldık ve geçen hafta bu ülkeye ilk parti ürünlerimizi gönderdik" dedi.

İlka Şekerleme olarak, başta Bursa olmak üzere ülke çapında açtıkları mağazalar ve bayileri aracılığı ile önemli pazar payına sahip olduklarını söyleyen Deniz Utku Özdemir, 30 dolayında ülkeye de kestane şekeri ihraç ettiklerini söyledi. İç pazarda Kardelen ve Yaylacık markalarının yanı sıra, talep eden firmaların kendi markaları adı altında da üretim yaptıklarını belirtti. Özdemir, Avrupa ve ABD pazarında ise Cardelion markasını tercih ettiklerini kaydetti.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ise, dünya genelinde Fransızların ürettiği kestane şekerlerinin pazara hâkim olduğuna dikkat çekti. Akgün, Fransız ürünlerinin daha yoğun şeker içerdiğini, Bursa'ya mahsus kestane şekerinde ise kestane tadının ön planda olduğunu vurguladı. Dünyada şeker oranı düşük ürünlerin daha çok beğenilmeye başladığı bir süreç yaşandığına vurgu yapan Mümin Akgün, "Yaklaşık 10 yıldır dünyanın en önemli gıda ve şekerleme fuarlarına katılarak ürünlerimizi tanıtıyoruz. Standımız gelenlere kestane şekeri ikram ediyoruz ve olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

2 yıl önce Paris Sial Fuarı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Francoise Hollande'ye, bu yıl mayıs ayında da ABD Chicago'da ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova kestane şekeri ikram ettiklerine vurgu yapan Mümin Akgün, "Katıldığımız fuarlar tanıtımda çok büyük paya sahip. Fuarlarda kendi ürünlerimizi tanıtma kalmıyor ülkemizi ve Bursa'yı da tanıtıyoruz. Standımız gelen ziyaretçilere kestane şekerinin yanı sıra Bursa'nın tarihi turistik yerlerini gösteren İngilizce hazırlanmış Bursa haritaları dağıtıyoruz" dedi.
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