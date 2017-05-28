Bursa kendini ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Bursaspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Bursaspor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Emre'nin ortasında ceza sahası iç inde Stancu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Sinan'ın pasıyla orta sahada buluşan Jorquera'nın ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sivok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38. dakikada Uğur'un kullandığı köşe vuruşunda Selçuk Şahin'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

49. dakikada Vedat Muriç'in kafası ile arka direğe aşırttığı topa iyi vuran Velikonja'nın şutu az farkla auta çıktı.

53. dakikada Aziz'in pasında topla buluşan Stancu'nun vuruşunu Nihat zorlukla çeldi.

58. dakikada defansın çıkardığı topa ceza sahası üzerinden gelişine vuran Jorquera'nın şutu direğin dibinden auta çıktı.

64. dakikada Jorquera'nın kullandığı serbest vuruşu, Nihat zorlukla kornere çeldi.

72. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahasına giren Rantie'nin vuruşu Harun'un sağından ağlarla buluştu 1-1

86. dakikada Stancu'nun pasında topla buluşan Kubilay'ın vuruşu kaleye paralel giderken, Battala dokunamayınca mutlak bir gol kaçtı.

90. dakikada Uğur'un pasında ceza sahasında topla buluşan Kemal Issah attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçirdi. 1-2



KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Narinç xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Şamil Çinaz xx, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Ricardo Faty xx (Josua John dk. 79 x), Cristobal Jorquera xxx (Bilal Kısa dk. 84 ?), Sinan Bakış xx, Pablo Batalla xx, Emre Taşdemir xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 45 xx), Bogdan Stancu xx

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Mert Yüce

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Gençlerbirliği: Nihat Şahin x, Ahmet Oğuz xx, Siarhei Palitsevich xx, Luccas Sos Santos xx, Anıl Karaer xx (Marko Milinkovic dk. 45 xx), Uğur Çiftçi xx, Tokelo Rantie xxx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Etien Velikonja xx (Cosmis Matei dk. 70 x), Vedat Muriç xx (Murat Duruer dk. 85 ?)

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Aleksandar Scekic, Renato Baruffi, Orhan Şam

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Jorguera (dk. 15) (Bursaspor), Tokelo Rantie (dk. 72), Kamal Issah (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Erdem, Aziz Behich, Ricardo Faty (Bursaspor), Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi, Marko Milinkoviç (Gençlerbirliği)

(Abdullah Çibir - Samet Doğru - Mesut Alan