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Bursa-İzmir yolu kapandı! 2 bin araç mahsur kaldı
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Bursa-İzmir yolu kapandı! 2 bin araç mahsur kaldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bursa-İzmir yolu kapandı, çok sayıda araç bölgede mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bursa-İzmir yolu kapandı. Bölgede mahsur kalan vatandaşlardan biri, telefonla bağlandığı NTV canlı yayınında, Karacabey mevkiinde yaklaşık 2 bin aracın mahsur kaldığını söyledi. Bir Karayolları yetkilisi ise etkili olan tipi nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını belirtti. Bursa Belediye Başkanı ise bölgede mahsur kalanlar için erzak yardımının yola çıktığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 TIR, Karacabey girişinde kaza yaptı. Kar küreme ve tuzlama yapan araçların bölgeye ulaşamaması nedeniyle yaklaşık 35 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

İNSANLARIN SOĞUKTAN DONMA RİSKİ VAR

İçerisinde bulunduğu otobüs bölgede mahsur kalan Ufuk Tandoğan adlı vatandaş da yaşadıklarını NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak anlattı. Zor durumda olduklarını söyleyen Tandoğan, şunları kaydetti:

"Ulubat mevkiindeyiz. Burada 2 bine yakın araç var. Benzinlerimiz bitmek üzere, yardım gelmedi. Karayollarına ulaşıyoruz, bize dönen yok. Jandarma yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyor. Ortalama 2 bine yakın araç var. 100-150'ye yakın otobüs var. Benzinleri bitmek üzere, insanların soğuktan donma riski var. Yetkililere ulaşamıyoruz.

Bursa-İzmir karayolunda Ulubat Gölü'nün yanındayız. Her iki yönde de geçiş yok. Bildiğimiz kadarıyla otobüs ve TIR'lar devrilmiş. Hasta olanlar da var. Karayolları ellerinden geleni yaptığını söylüyor ama hava şartları zor. Yetkililere ulaşırsanız çok seviniriz."

"EN BÜYÜK SIKINTI TİPİ"

Konuyla ilgili NTV'ye bilgi veren Karayolları yetkilisi Yasin Altunyuva ise şunları kaydetti:

"Dün geceden beri Bursa-Karacabey-Balıkesir güzergahında kar yağışı ve tipi var. Bir otobüs devrildi. Bu nedenle yol trafiğe kapandı. En büyük sıkıntımız çift şeridin kapanması nedeniyle iş makinelerini ulaştıramamız. Çalışmalar devam ediyor, trafik yavaş da olsa akmaya başladı. İş makinesi olarak da personel olarak da bir eksiğimiz yok. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız tipi."

"ERZAK YARDIMI YOLA ÇIKTI"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü ve köy yolları dahi olmak üzere Bursa'da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Altepe, "Karacabey bölgesinde sıkıntı var. Biz de makinelerimizi gönderiyoruz. Yolun açılmasına destek vereceğiz. Mahsur kalanlar için erzak da yola çıktı. Oradaki araçlara yakıt desteği de sağlayacağız" diye konuştu.
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