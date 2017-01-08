08.01.2017 00:12 Bursa -İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı

Bursa -İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı Türkiye'nin en önemli karayollarından Bursa-İzmir yolu 13 saat sonra trafiğe açıldı. 13 saat boyunca karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. Meteorolojinin günler öncesinden uyarılar yapmasına rağmen binlerce araç Bursa-İzmir karayolunda mahsur kalmış, vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya ve yakıt desteği sağlanmıştı. 13 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Yer yer kaygan zeminden kaynaklı kazalar meydana gelse de trafik akışı sağlandı.

