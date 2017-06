Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafirleri ilgi çekiyor

Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin tür sayısı fok ve penguenlerin katılımıyla 112'ye çıktı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde fok ve penguenler için kurulan sistemi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, başlangıçta 600 olan hayvan sayısının yapılan ek yatırımlarla birlikte 1200'e çıkartıldığını ve Bursa'nın bu alanda Türkiye'nin öncü illerinden biri haline geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, hayvanat bahçesindeki gelişim ve dönüşümü yaklaşık 9 yıldır büyük bir heyecanla sürdürdüklerini ifade etti. Yapılan düzenlemelerle hayvanat bahçesinin alanının genişlediğini belirten Başkan Altepe, bu nedenle tür sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Hayvanat bahçesi kurulduğunda 70 olan tür sayısının gösterilen ilgi ve verilen destekler sayesinde 112'ye çıktığını söyleyen Altepe, başlangıçta 600 olan ayvan sayısının da 1200'e ulaştığını hatırlattı. Tür ve hayvan sayısının artmasıyla birlikte bahçenin çekim gücünün de arttığını ifade eden Altepe, "Çocuklarımızın doğal hayatı gördüğü, Türkiye'nin en önemli alanlarından olan hayvanat bahçemiz gelişimini hızla sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği'ne üyeyiz. Bu üyelik sayesinde Avrupa'nın ve dünyanın değişik bölgelerinden farklı türlerdeki ayanları bedelsiz olarak Türkiye'ye getirebiliyoruz" dedi.

Altepe, tesislerin tamamlanmasıyla birlikte fok ve penguenlerin bahçeye ilhak edildiğini ifade etti. Fok balıklarının Almanya'nın Frankfurt kentindeki hayvanat bahçesinden, penguenlerin de Belçika'nın Antwerp bölgesindeki hayvanat bahçesinden getirildiğini kaydeden Başkan Altepe, 3 dönümlük inşaat alanına sahip bölgede foklar için 400 metrekare havuz, 200 metrekare karasal alan, penguenler için de 300 metrekare havuz, 300 metrekare de karasal alan imalatı yapıldığını vurguladı. Altepe, "Hayvanlarımız için her türlü itinayı gösteriyoruz. 112 hayvan türü, 1200 da hayvan sayısına ulaşan bahçemiz her geçen gün iddiasını artırıyor. Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte bahçemizi ziyaret etmeye, fok ve penguenleri görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Bursa Hayvanat Bahçesi Danışmanı ve Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdem Saker ise Bursa Zoo'nun uluslararası standartlarda olduğunu anlattı. Bugün Avrupa'da hayvanlar hangi şartlarda yaşıyorsa Bursa'da da o şartların oluşturulduğunu vurgulayan Saker, "Bugün dünya çapında bir seviyeye ulaşmış durumdayız. Bu hayvanat bahçesini ben kurdum fakat Başkan Altepe katlayarak geliştirdi. Bu gelişim ve değişim rakamlarla da sabittir. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.