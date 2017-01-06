06.01.2017 18:30 Bursa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Bursa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. 1 kişi ise, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

