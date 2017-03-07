Bursa'daki feci kazada can verenlerin kimlikleri belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir sendikanın organizasyonuyla 8 Mart Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giden kadın işçileri taşıyan otobüs İnegöl'de kaza yaptı. Sürücü Mehmet T. idaresindeki 16 KT 064 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl-Bozüyük arasında Mezitler rampalarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İçinde 43 yolcunun bulunduğu otobüs yan yatarken, kazada 6'sı olay yerinde olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada Leyla Çiçek, Özlem İnan, Meyse Keskin, Güleydan Sezer, Fatma Hacıoğlu, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinde öldüğü sanılan Melek B.'nin de ağır yaralı olarak getirildiği İnegöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otobüs şoförü Mehmet T.'nin önündeki tırı solladıktan sonra tekerleğin refüje girdiği, otobüsün de yan yatarak kazanın meydana geldiği iddia edildi.

(Salih Bakıcı/İHA)