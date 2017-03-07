Bursa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk alınan bilgilere göre, çok sayıda vatandaş yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk alınan bilgilere göre, çok sayıda vatandaş yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolunda İnegöl ilçesi Mezitler 1 Köprüsü yakınlarında bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ediyor. (Salih Bakıcı/İHA)
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