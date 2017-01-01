01.01.2017 05:53 Bursa'da yeni yılın ilk bebeklerine milletvekili sürprizi

Bursa'da yeni yıla girerken doğan bebeklere Ak Partili milletvekillerinden ziyaret geldi. Bursa'da yeni yıla girerken doğan bebeklere Ak Partili milletvekillerinden ziyaret geldi.



Bursa'da bulunan Şevket Yılmaz Kadın Doğum Hastanesi'nde doğum yaparak üçüncü kez anne olan Gülüzar Arslan'ı Ak Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Bennur Karaburun ziyaret ederek tebrik etti.



Hastanede bulunan hastaları da ziyaret eden milletvekilleri hastaların ve yakınlarının yeni yılını kutlarken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile çiçek dağıttılar.



Yenidoğan bebek ve annesi hakkında bilgi alan milletvekilleri anneyi tebrik ederek, doğum hediyesi takdim ettiler.



2017 yılına girilen ilk anlarda doğan Arslan bebek 2 kilo 750 gram ağırlığında 48 cm boyunda, normal doğumla dünyaya geldi. Henüz isim konulmayan bebeğin 15 yaşında Musa ve 12 yaşında Mevlüt isimli iki abisi var.



Normal doğum yaparak üçüncü çocuğuna kavuşan anne Gülüzar Arslan'ın da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Bursa'nın merkez ilçelerinden Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan, üçüncü çocuklarına kavuşan ailenin babası Celal Arslan'ın mobilyacılık yaparak ailesini geçindirdiği öğrenildi.



Hastane'de bulunan küçük bir kıza Ak Parti Bursa milletvekili Bennur Karaburun'un çiçek vermesi sonucu küçük kız milletvekilini yanağından öperek teşekkür etti.

