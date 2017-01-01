01.01.2017 01:33 Bursa'da yeni yılın ilk bebeği 'Gökalp' oldu

Bursa'da 2017 yılının ilk bebeği Gökalp oldu. İkinci çocuk heyecanını yaşayan Gökhan ve Neriman çifti yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Bursa'da 2017 yılının ilk bebeği Gökalp oldu. İkinci çocuk heyecanını yaşayan Gökhan ve Neriman çifti yılın ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.



Vatana ve millete hayırlı evlat yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirten çift, yılın ilk çocuğunun kendi çocukları olması konusunda mutluluklarını dile getirdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeni yıla Zübeydehanım Doğumevi Hastanesi'nde girerek, 2016'nın son bebeği İkra ile 2017 yılının ilk bebeği Gökalp'i altınla ödüllendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa dündar ile Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemallettin Torun'un da hazır bulunduğu ziyarette birlik mesajları verildi.



2016 yılının son, 2017 yılının ise ilk doğumunu burada karşıladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "İkra bebeğimiz 2016 yılının son bebeği. 2017 yılının ilk bebeği ise Gökalp. İnşallah her ikisi de Bursa'mızın şanslı ve bahtı açık evlatları olurlar, ailelerine de uğur getirirler. 2016 yılı dolu dolu geçti. Ülke olarak birçok sıkıntı yaşadık. Önemli bir imtihan geçirdik. Ancak sonunda da yine güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizin büyüyüp gelişmesi yine devam etti. Diliyorum ki bu yılı huzur ve afiyet içerisinde geçiririz. Dünya mazlumları açısından Türkiye'nin lider bir ülke olma yolunda ilerleyeceği bir yıl olmasını diliyorum. Temenni ediyorum ki silahlar ve kanlar durur. Ülkemiz de bu konuda alması gereken rolü en güzel şekilde olur. Bursalı tüm hemşehrilerimize de aileleriyle, çocuklarıyla birlikte güzel bir 2017 yılı geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

