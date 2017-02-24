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'Bursa'da yakaladığımız şampiyonluk havası, burada da var'
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'Bursa'da yakaladığımız şampiyonluk havası, burada da var'

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Eren Albayrak, 'Bursa'da yakaladığımız şampiyonluk havası, burada da var' dedi.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Eren Albayrak, "Bursa'da yakaladığımız şampiyonluk havası, burada da var" dedi.
Bursapor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı takımda oynadığı dönemde şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir'in başarılı isimlerinden Eren Albayrak, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana iyi çalıştıklarını ve iyi maçlar çıkardıklarını belirten Albayrak, "Ligin zirvesindeyiz. Üst taraflarda güzel bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu mücadelemizi sezon sonuna kadar devam ettirip, ligi istediğimiz yerde bitireceğiz. Kupada da hedef şampiyonluk. Öncelikle Osmanlıspor maçı, ardından kupa maçına çıkacağız. İlk maçı evimizde oynayacağız. İnşallah kupa maçında avantajlı bir skor alırız" dedi.

"RAKİPLER BİZE KARŞI DAHA FAZLA KAPANIYOR"
Son haftalardaki puan kayıplarıyla ilgili olarak ise genç oyuncu, "Dönem dönem takımlarda istikrarsız zamanlar olabiliyor. Baktığımızda bundan sonraki maçlarda da bu tarz maçlar geçirebiliriz. Diğer takımlar artık bize karşı daha fazla kapanıp daha dikkatli oynuyorlar. Biz de bunun için daha fazla çalışmalıyız. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bu doğrultuda hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK HAVASINA ŞU ANDA SAHİBİZ"
Şampiyonluk konusunun hava meselesi olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bursaspor'daki şampiyonluk havasına şu anda sahibiz. Ama bunu konuşmak için erken. 13 maçımız daha var. Biz maç maç bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı kazanarak hedefimize ulaşırız."

"BURADA DAHA DA BAŞARILI OLUP AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istediğini de ifade eden Medipol Başakşehirli oyuncu, "Her insan bunu ister. Benim de hedefim burada daha da başarılı olup Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da da başarılı olarak Mili Takım'a dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ADEBAYOR'DAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
Takım arkadaşı Adebayor ile de ilgili konuşan Eren Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:
"Adebayor dünya yıldızı bir futbolcu. İnşallah bize katkısı çok olur. Şanssız bir sakatlık geçirdi. Toparlayıp takıma katkı sağlayacaktır. Bizim de ondan öğreneceğimiz çok şey var. Sabırsızlıkla sahalara dönmesini bekliyoruz."

"İNŞALLAH BİR GÜN ARDA TURAN'LA OYNAMAK NASİP OLUR"
Türkiye'nin Avrupa'da en büyük temsilcisinin Arda Turan olduğunu da söyleyen Albayrak, "Çok büyük kulüplerde forma giydi ve ülkemizi çok iyi şekilde temsil etti. İnşallah bir gün olur da Arda Turan'la birlikte oynamak nasip olur" sözlerini sarf etti.
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

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