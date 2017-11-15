15.11.2017 16:45 Bursa'da ulaşıma indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde tenzilatlı tarifenin 25 Kasım'dan itibaren uygulamaya geçeceğini müjdeledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde tenzilatlı tarifenin 25 Kasım'dan itibaren uygulamaya geçeceğini müjdeledi.

Burulaş'ın yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan Başkan Aktaş, başta toplu ulaşım olmak üzere Burulaş'ın hizmet verdiği 8 ayrı alanla alakalı bütün konuları masaya yatırdıklarını vurguladı. Toplu ulaşımda raylı sistemlerle alakalı metro ve tramvay fiyatlarında indirime gideceklerini daha önceden kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "İnşallah 24 Kasım'da yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında karar alıp, tenzilatlı tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şu an itibariyle bir oran veremiyorum, ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah UKOME'nin alacağı son kararla beraber 25 Kasım'dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz" dedi.



"HAVACILIKTA CİDDİ ZARAR VAR"

Burulaş'ın bütün hizmet alanlarını büyük bir titizlikle incelediklerini kaydeden Başkan Aktaş, Burulaş Havacılık'ta yolcu sayılarının ciddi oranlarda düştüğünü ve ciddi zararlar oluştuğunu belirtti. Başkan Aktaş, "Zaten Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak taşıma iznimizin de olmaması hasebiyle bu konu tekrar irdelenecek ve kamuoyuna bununla alakalı en kısa zamanda açıklama yapacağız. Bir de Burulaş Travel olarak seyahat hizmetleriyle alakalı bir birimimiz var. Fakat faaliyetimiz yok denecek kadar düşük. Bununla alakalı konunun sonlandırılması noktasında kararlar aldık" diye konuştu.



"HEYECANLA İŞİMİZE KOYULACAĞIZ"

"Yeni genel müdürümüzle ve ekimizle beraber heyecanla işimize koyulacağız" diyen Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maksadımız ulaşımla alakalı sıkıntıları ortadan kaldırmak. Ben bu noktada yeni görev alan Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar'a ve yeni genel müdür yardımcımız, çok değerli arkadaşımız Rasim Bacacı'ya da kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah Burulaş yaptığı hizmetlerle, atılımlarla insanımızın sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlarla ulaşımı noktasında önemli adımlar atacak. Çok yönlü bir yapı var. Otobüsler, halk otobüsleri ve farklı farklı türde araçlarımız var. İlçelerimizden ulaşanlar var. Bunları bir plan dahilinde bir bir neticelendirmeye çalışacağız."

(Hakkı Ovatman / İHA)

