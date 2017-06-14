Bursa'da tır faciası: 2 ölü

Bursa'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve motosiklete çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve motosiklete çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova yolu Ovaakça mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer S. (43) idaresindeki 43 FZ 460 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 16 J 6687 plakalı otomobil ve 41 F 1735 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, otomobil ve tır yaklaşık 20 metre ileride durdu. Otomobilin arka kısmında maddi hasar oluşurken motosiklette bulunan Rabia Karaca (34) olay yerinde, Hüseyin Mülayim (38) ise Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yolda trafik tek şerit halinde ilerledi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile 2 kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)