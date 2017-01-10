Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bursa'da tipi sebebiyle mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bursa'da tipi sebebiyle mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin servisi, tipi sebebiyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri, yolları açarak çocukları kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin servisi, tipi sebebiyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri, yolları açarak çocukları kurtardı.

Güzelyurt Mahallesi yakınlarında okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına İnegöl Belediyesi yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için yolu açarken, bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da soğukta bekleyen öğrencilere gofret ikram etti.

Kışın sert bir şekilde yaşandığı İnegöl'de karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren İnegöl Belediyesi, yolda kalan vatandaşların da umudu oldu. Bir yandan ilçe merkezinde ana arterler ve ara sokaklarda karla mücadeleyi sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da kırsal mahallelerin ilçeyle ulaşımının kapanmaması adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunların yanı sıra şehrin farklı noktalarında yolda kalan sürücüler de İnegöl Belediyesi'nin acil müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılıyor.

Güzelyurt Mahallesi yakınlarında 10 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu öğrenci servisi yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün imdat çağrısı üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yola hemen müdahale etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da Fen İşleri Müdürü Gazali Şen ile birlikte ekiplerle beraber bölgeye intikal etti. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kansu, yolda mahsur kalan ve yaklaşık 1 saat soğukta araç içerisinde beklemek zorunda kalan öğrencilere gofret ikram etti.

Yoğun tipinin olduğu bölgede yol tamamen açılana kadar bölgede kalıp çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, karla mücadele çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı. Öğrencilerin tipi nedeniyle kapanan yolda minibüsün ilerleyememesi sonucu yolda kaldıklarını ifade eden Kansu, "Fen İşleri Müdürümüz Gazali Şen ile beraber Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizin yolundayız. Gördüğünüz gibi tipi nedeniyle yollarımız kapalı. İş makinelerimiz müdahale ediyor. Arkada da bir okul servisimiz var. Tipi nedeniyle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda yolu açacağız ve onları evlerine ulaştıracağız" dedi.

İnegöl Belediyesi olarak çok yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Adil Kansu, "Merkezi mahallelerde 11 tane tuzlama ve iş makinemiz devrede. Ayrıca Kurşunlu ve Yenice Batı-Doğu şantiyelerimizde de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
IŞİD, Reina saldırısını bir kez daha üstlendi
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
IŞİD, Reina saldırısını bir kez daha üstlendi
IŞİD, Reina saldırısını bir kez daha üstlendi
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Soygun girişimi hastanede bitti
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Kadıoğlu, ESBİM mülakatına katıldı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
Bilecik'te spora kar engeli
Bilecik'te spora kar engeli
Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak
Nasrullah Meydanı ihalesi 23 Ocak'ta yapılacak
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 1 kişi tutuklandı
Yangında, babanın cesedine ulaşıldı
Yangında, babanın cesedine ulaşıldı
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
Jandarma eroin ve esrar ele geçirdi
Jandarma eroin ve esrar ele geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English