Bursa'da şiddetli yağmur ve dolu şoku

Bursa'da şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar saklanacak yer aradı. Nilüfer ilçesinde şiddetli dolu yağışı kameralar tarafından görüntülendi.

Bursa'da şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar saklanacak yer aradı. Nilüfer ilçesinde şiddetli dolu yağışı kameralar tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur akşam üzeri yerini sağanak yağışa bıraktı. Şehrin batı kesiminde, özellikle Nilüfer ilçesinde sağanak yağışla birlikte yer yer dolu yağışı da görüldü. Fındık büyüklüğündeki dolu tanelerinden kaçan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Ağır çekimde kaydedilen dolu yağışı ve dolu tanelerinin yere düşme anı görsel şölene dönüştü.

(İdris Altun/İHA)